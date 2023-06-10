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Kızılcık Şerbet'inde çok konuşulacak market sahnesi! Yapılan yorumlar kırdı geçirdi

Magazin Haberleri

Dün akşam sezon finali bölümüyle ekrana gelen Kızılcık Şerbeti'nde Nursema ve Umut'un 8 bin 900 TL'lik market alışverişi izleyicileri güldürdü. Sahne için "Nursema'nın asgari ücretten haberi yok, Umut'un ocağına incir ağacı dikti" yorumu yapıldı.

Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Barış Kılıç, Feyza Civelek, Evrim Alasya, Müjde Uzman, Sibel Taşçıoğlu ve Settar Tanrıöğen'in başrolünü paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisi dün akşam yayınlanan 29. bölümüyle sezon finali yaptı. Dizide yeni evlenen Umut ve Nursema'nın market sahnesi ise alay konusu oldu.

Yaşadıkları zorlukların ardından evlenen Nursema ve Umut, nikahtan sonra ailesini eve davet etti. Davet önce Umut ile alışverişe çıkan Nursema, hiçbir ürünün fiyatına bakmadan alışveriş yaptı ve kilolarca et sipariş etti. Zengin bir ailenin kızı olan Nursema'nın 8 bin 900 TL'lik alışverişi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Kızılcık Şerbet'inde çok konuşulacak market sahnesi! Yapılan yorumlar kırdı geçirdi

Alay konusu olan alışveriş sahnesi için "Nursema'nın asgari ücretten haberi yok" ve "Nursema gibi fiyatlara bakmadan alışveriş yapamayacağım, hayata Umut olmaya gelmişim" yorumları yapıldı.

Kızılcık Şerbet'inde çok konuşulacak market sahnesi! Yapılan yorumlar kırdı geçirdi

Kızılcık Şerbet'inde çok konuşulacak market sahnesi! Yapılan yorumlar kırdı geçirdi

Kızılcık Şerbet'inde çok konuşulacak market sahnesi! Yapılan yorumlar kırdı geçirdi

Kızılcık Şerbet'inde çok konuşulacak market sahnesi! Yapılan yorumlar kırdı geçirdi

Kızılcık Şerbet'inde çok konuşulacak market sahnesi! Yapılan yorumlar kırdı geçirdi

Kızılcık Şerbet'inde çok konuşulacak market sahnesi! Yapılan yorumlar kırdı geçirdi

Kızılcık Şerbet'inde çok konuşulacak market sahnesi! Yapılan yorumlar kırdı geçirdi

Kızılcık Şerbet'inde çok konuşulacak market sahnesi! Yapılan yorumlar kırdı geçirdi

Ecem Altan
Ecem Altan
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Kızılcık Şerbeti Show Tv Magazin Haberler

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Yorumlar (2)

Zehra Çıladır:

Günümüzün Türkiye'sini çok da güzel anlatmış. Ha ha ha gerçeklerden bu kadar uzak bir kadınla evlenirken hiç mi düşünmedin be çocuk zengin kız ne bilsin senin cebini maaşını sorunlu bir beraberlik canım aşk bitterrrrrrrr

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Uras Uras:

Hayatın gerçeğini sahnelemişler.Kurbanda et yiyecek olanlara şimdiden afiyet olsun.

Cevap Yaz123Yayından Kaldır
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