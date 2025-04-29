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Kısmetse Olur'un Cansel'i tanınmaz halde! Zayıflığı gündem oldu

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Bir dönem ekrana gelen Kısmetse Olur yarışmasıyla adını duyuran Cansel Çördük, son görüntüsüyle magazin gündeminde yeniden adından söz ettirdi. Yarışmadaki agresif halleriyle hafızalarda yer eden Çördük'ün, sosyal medyada paylaştığı son karelerinde ciddi bir fiziksel değişim geçirerek zayıfladığı görüldü.

Bir dönemin çok izlenen evlilik programı Kısmetse Olur'un unutulmaz gelin adaylarından Cansel Çördük, geçirdiği değişimle yeniden gündemde. Yarışmadaki enerjik ve doğal halleriyle hafızalara kazınan Çördük, son paylaşımlarıyla adeta bambaşka biri olduğunu gözler önüne serdi. Sosyal medya hesaplarından yaptığı cesur pozlarla dikkatleri üzerine çeken genç isim, özellikle belirgin kilo kaybıyla hayranlarını şaşırttı.

Kısmetse Olur'un Cansel'i tanınmaz halde! Zayıflığı gündem oldu

Cansel Çördük, yarışma sürecinde Eser West ile yaşadığı fırtınalı ilişkiyle sık sık magazin manşetlerine taşınmıştı. Programın ardından, eski futbolcu Arda Turan'la çıkan özel mesajlaşmaları da kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı. Tüm bu yaşananların ardından Türkiye'yi arkasında bırakan Çördük, ABD'de yeni bir hayat kurma kararı aldı.

Kısmetse Olur'un Cansel'i tanınmaz halde! Zayıflığı gündem oldu

Şimdilerde Amerika'da yaşamını sürdüren Cansel Çördük, sosyal medya platformlarında aktif bir şekilde varlığını devam ettiriyor.

Kısmetse Olur'un Cansel'i tanınmaz halde! Zayıflığı gündem oldu

Cesur paylaşımlarıyla zaman zaman eleştirilerin hedefi olsa da, son dönemdeki fiziksel değişimi ve fit görüntüsüyle beğeni topluyor.

Kısmetse Olur'un Cansel'i tanınmaz halde! Zayıflığı gündem oldu

Kısmetse Olur'un Cansel'i tanınmaz halde! Zayıflığı gündem oldu
Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAhmet Aydın null:

iğrenç

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