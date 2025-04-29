Kısmetse Olur'un Cansel'i tanınmaz halde! Zayıflığı gündem oldu

Bir dönemin çok izlenen evlilik programı Kısmetse Olur'un unutulmaz gelin adaylarından Cansel Çördük, geçirdiği değişimle yeniden gündemde. Yarışmadaki enerjik ve doğal halleriyle hafızalara kazınan Çördük, son paylaşımlarıyla adeta bambaşka biri olduğunu gözler önüne serdi. Sosyal medya hesaplarından yaptığı cesur pozlarla dikkatleri üzerine çeken genç isim, özellikle belirgin kilo kaybıyla hayranlarını şaşırttı.

Cansel Çördük, yarışma sürecinde Eser West ile yaşadığı fırtınalı ilişkiyle sık sık magazin manşetlerine taşınmıştı. Programın ardından, eski futbolcu Arda Turan'la çıkan özel mesajlaşmaları da kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı. Tüm bu yaşananların ardından Türkiye'yi arkasında bırakan Çördük, ABD'de yeni bir hayat kurma kararı aldı.

Şimdilerde Amerika'da yaşamını sürdüren Cansel Çördük, sosyal medya platformlarında aktif bir şekilde varlığını devam ettiriyor.

Cesur paylaşımlarıyla zaman zaman eleştirilerin hedefi olsa da, son dönemdeki fiziksel değişimi ve fit görüntüsüyle beğeni topluyor.