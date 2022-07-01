Kimseden çekinmediler! Aşk Adası yarışmasında 3 çift, aynı zamanda cinsel ilişkiye girdi - Haberler

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Kimseden çekinmediler! Aşk Adası yarışmasında 3 çift, aynı zamanda cinsel ilişkiye girdi

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Yayınlandığı ilk günden bu yana gündemden düşmeyen Aşk Adası yarışmasında olaylar bitmiyor. Yarışmanın son bölümünde 3 çift, cinsel ilişkiye girdi. Çiftlerin o anları ise kameralara yansıdı.

ITV2'de yayınlanan flört programı Aşk Adası, olaylarıyla gündem olmaya devam ediyor. Yarışmacıların beraber kaldıkları villada cinsel ilişkiye girdikleri görüntülerin yayınlanmasıyla popüler olan yarışmanın son bölümüne üç çiftin görüntüleri damga vurdu.

KAMERALARA ALDIRIŞ ETMEDİLER

Onlarca kameraya rağmen izleyicileri pek de umursamayan yarışmacılar, yataklarına geçerek sevgilileriyle birlikte oldu. Yarışmacılardan kimi yorganın altında cinsel ilişkiye girerken kimi de öpüşürken görüntülendi. Geçtiğimiz günlerde cüretkar kıyafetiyle erkek yarışmacılara kucak dansı yapan eski futbolcu Michael Owen'in kızı Gemma, bu sefer de bir yarışmacıyla öpüşürken objektiflere takıldı.

Kimseden çekinmediler! Aşk Adası yarışmasında 3 çift, aynı zamanda cinsel ilişkiye girdi

Kimseden çekinmediler! Aşk Adası yarışmasında 3 çift, aynı zamanda cinsel ilişkiye girdi

Kimseden çekinmediler! Aşk Adası yarışmasında 3 çift, aynı zamanda cinsel ilişkiye girdi

Ecem Altan
Ecem Altan
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