Kim Kardashian'a bikinisi küçük geldi! Ayna karşısında sere serpe poz verdi

Dünyaca ünlü şov yıldızı Kim Kardashian markasının tanıtımı için objektif karşısına geçti. Sevgililer Günü için özel tasarlanan bikinisini tanıtan Kardashian'ın frikik vermesi ise dikkatlerden kaçmadı.

4 çocuğunun babası Kanye West'ten ayrıldıktan sonra 28 yaşındaki Pete Davidson'la aşk yaşayan Kim Kardashian geçtiğimiz ay bu ilişkisine de son vermişti. Kendisini tamamen işine ve çocuklarına adayan Kim Kardashian iç çamaşırı markasının yeni tasarımını tanıttı.

PEMBE BİKİNİSİ KÜÇÜK GELDİ

42 yaşındaki yıldız isim Sevgililer Günü için tasarlanan bikiniyle ayna karşısında art arda poz verdi. Pembe ve fırfır detaylı bikinisiyle sere serpe poz veren Kardashian'ın bikinisi üzerine küçük geldi. Ünlü isim verdiği frikiği bile umursamadı.

3 MİLYONA YAKIN BEĞENİ ALDI

Kim Kardashian'ın paylaşımı 3 milyona yakın beğeni aldı. Öte yandan Kardashian aile üyelerinin Instagram'da takipçi sayılarını her geçen gün artırması dikkatlerden kaçmadı. Kim Kardashian'ın hali hazırda 344 milyon takipçisi var.