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Kim Kardashian'a bikinisi küçük geldi! Ayna karşısında sere serpe poz verdi

Magazin Haberleri

Dünyaca ünlü şov yıldızı Kim Kardashian markasının tanıtımı için objektif karşısına geçti. Sevgililer Günü için özel tasarlanan bikinisini tanıtan Kardashian'ın frikik vermesi ise dikkatlerden kaçmadı.

4 çocuğunun babası Kanye West'ten ayrıldıktan sonra 28 yaşındaki Pete Davidson'la aşk yaşayan Kim Kardashian geçtiğimiz ay bu ilişkisine de son vermişti. Kendisini tamamen işine ve çocuklarına adayan Kim Kardashian iç çamaşırı markasının yeni tasarımını tanıttı.

PEMBE BİKİNİSİ KÜÇÜK GELDİ

42 yaşındaki yıldız isim Sevgililer Günü için tasarlanan bikiniyle ayna karşısında art arda poz verdi. Pembe ve fırfır detaylı bikinisiyle sere serpe poz veren Kardashian'ın bikinisi üzerine küçük geldi. Ünlü isim verdiği frikiği bile umursamadı.

Kim Kardashian'a bikinisi küçük geldi! Ayna karşısında sere serpe art arda poz verdi

3 MİLYONA YAKIN BEĞENİ ALDI

Kim Kardashian'ın paylaşımı 3 milyona yakın beğeni aldı. Öte yandan Kardashian aile üyelerinin Instagram'da takipçi sayılarını her geçen gün artırması dikkatlerden kaçmadı. Kim Kardashian'ın hali hazırda 344 milyon takipçisi var.

Kim Kardashian'a bikinisi küçük geldi! Ayna karşısında sere serpe art arda poz verdi

Kim Kardashian'a bikinisi küçük geldi! Ayna karşısında sere serpe art arda poz verdi

Kim Kardashian'a bikinisi küçük geldi! Ayna karşısında sere serpe art arda poz verdi

Kim Kardashian'a bikinisi küçük geldi! Ayna karşısında sere serpe art arda poz verdi

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Magazin

Kim Kardashian Cinsellik Magazin Haberler

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