Kim der 63 yaşında? Ünlü yıldız galada göz kamaştırdı

Landman dizisinin ikinci sezonunu galasına katılan Demi Moore kelimenin tam anlamıyla ışıldadı. 63. doğumgününe denk gelen galaya derin göğüs dekoltesi ve dantel detaylarıyla oldukça iddialı bir elbise ile katılan Moore, doğal makyajı ve büyük zümrüt küpeleriyle zarafetinden ödün vermedi. Koyu renk saçlarını dalgalı halde bırakan yıldız, yıllara meydan okuyan güzelliğiyle yine sosyal medyayı salladı.

ARKADAŞLARINDAN SÜRPRİZ PARTİ

Galada hem yeni sezon heyecanını hem de doğum gününü kutlayan ünlü oyuncu, after-party'de oyuncu arkadaşlarının sürpriziyle karşılaştı. Kendisine hediye edilen kırmızı kadife keklerle mini bir doğum günü kutlaması yapıldı. Moore, parti için kırmızı halı tarzını değiştirerek askılı siyah bir elbiseyle daha sade ama bir o kadar şık bir görünüme büründü.

Moore, Instagram hesabından şeffaf tulumuyla çekilmiş bir video paylaşarak hem galayı kutladı hem de kendisine doğum günü mesajı atan hayranlarına teşekkür etti.

YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

Yorumlar bölümünde ise övgü yağmuru vardı. Bir takipçi, "30 yıl öncesinden bile daha genç görünmeyi nasıl başarıyorsun?" derken, bir diğeri "Başarılı ve stressiz olunca insan böyle yaşlanıyor işte!" yorumunu yaptı.

Demi Moore, yakın zamanda vizyona girecek olan "Strange Arrivals" filminde de izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.