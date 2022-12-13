Kevin Spacey ile buluştuğu için tepki çeken Burak Özçivit sessizliğini bozdu: Hassas konuyu öğrenince gerekeni yaptım

Cinsel istismar suçlamasıyla yargılanan Kevin Spacey ile poz verdiği için tepkiler odağında olan ve paylaşımını yayından kaldıran Burak Özçivit sessizliğini bozdu. Spacey ile ilgili olayları yeni öğrendiğini söyleyen Özçivit, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Hassas konuyu yeni öğrendim, böyle bir durumun kesinlikle karşısındayım" dedi.

Dünya Kupası'nın düzenlendiği Katar'a giden Burak Özçivit, bir oyuncuyu 14 yaşındayken istismar ettiği ve sonrasında birçok kişiyi mağdur ettiği iddiasıyla yargılanan Kevin Spacey ile buluşarak sosyal medya hesabından fotoğraflarını paylaştı. Gelen tepkilerin ardından paylaşımı silen Özçivit, sessizliğini bozdu.

"ÜZÜCÜ KONUYU SONRADAN ÖĞRENEREK GEREKENİ YAPTIM"

Eleştirilerin ardından Instagram hesabından paylaşım yapan oyuncu Burak Özçivit, "Bu kadar hassas ve üzücü bir konuyu sonradan öğrendim. Bunun derin üzüntüsünü yaşamaktayım ve bununla ilgili gerekeni hemen yaptım. Bu konunun kesinlikle karşısında olduğumu belirtmek istiyorum. Bu güne kadar böyleydi bu hassasiyet bundan sonra da böyle olacak" dedi.

KEVIN SPACEY İLE BULUŞTU

Özçivit, aralarında çocuğun da bulunduğu birçok cinsel istismar suçundan yargılanan Kevin Spacey ile Katar'da bir araya gelerek maç izledi. O anları Instagram hesabından paylaşan oyuncuya eşi Fahriye Evcen'den de kalp emojili yorum geldi. Cinsel istismar suçuyla yargılanan Spacey ile gülerek pozlar verdiği için sosyal medyada gündem olan Burak Özçivit için "Bu insanla aynı karede olmanız utanç verici" yorumları yapıldı.

TEPKİLERDEN SONRA PAYLAŞIMI SİLDİ

Paylaşımın ardından ünlü isimlerin ve sosyal medya kullanıcılarının hedefi olan Burak Özçivit, eleştirilere cevap vermedi. Sessizliğini koruyan Özçivit, gelen yorumların ardından 22,5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yaptığı paylaşımı sildi.

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