Kerem Bürsin, Antonio Banderas ile Buluştu

Malaga 'da ünlü aktör Antonio Banderas'ın oyununu izledi. Banderas, Kerem Bürsin'i sahneye davet edip onunla uzun uzun sohbet etti.

Ardından İnstagram'da takibe alıp paylaşım da yaptı. Festivalde büyük ilgi gören Kerem Bürsin, dünyaca ünlü İspanyol aktör Javier Bardem'in ağabeyiyle de sohbet etti. Malaga'daki meşhur El Pimpi Restoran'a da giden Kerem Bürsin'e, restoran sahipleri diğer ünlü konuklar gibi fıçılara imza attırdılar.