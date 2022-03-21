Kerem Bürsin, Antonio Banderas ile Buluştu - Haberler

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Kerem Bürsin, Antonio Banderas ile Buluştu

Snob Magazin - Magazin
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Kerem Bürsin, Antonio Banderas ile Buluştu

Özellikle İspanya'da çok tanınan ve sevilen Kerem Bürsin, Malaga Film Festivali'nin davetlisi olarak İspanya'nın Malaga şehrine gitti.

Malaga'da ünlü aktör Antonio Banderas'ın oyununu izledi. Banderas, Kerem Bürsin'i sahneye davet edip onunla uzun uzun sohbet etti.

Ardından İnstagram'da takibe alıp paylaşım da yaptı. Festivalde büyük ilgi gören Kerem Bürsin, dünyaca ünlü İspanyol aktör Javier Bardem'in ağabeyiyle de sohbet etti. Malaga'daki meşhur El Pimpi Restoran'a da giden Kerem Bürsin'e, restoran sahipleri diğer ünlü konuklar gibi fıçılara imza attırdılar.

Kerem Bürsin, Antonio Banderas ile Buluştu

Kerem Bürsin, Antonio Banderas ile Buluştu

Snob Magazin / Magazin

Antonio Banderas, Kerem Bürsin, Malaga, Magazin, Haberler

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