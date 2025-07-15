Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, aşklarını ay ışığında gösterdi

Oyuncu çift Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın evliliklerinde kriz yaşandığı yönündeki iddialar gündemdeki yerini korurken, ikiliden dikkat çeken bir fotoğraf geldi. Sahil kenarında ay ışığı altında objektiflere yansıyan kare, söylentileri adeta yalanlar nitelikte.

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, 2014 yılında ortak bir arkadaşlarının doğum günü partisinde tanışarak aşk yaşamaya başlamıştı. İlişkilerini uzun süre gözlerden uzak tutan çift, 2015 yılında el ele görüntülenmeleriyle aşklarını kamuoyuna ilan etti. Magazin dünyasının gözde çiftlerinden biri olan ikili, 14 Mayıs 2016'da Ayvalık Cunda Adası'ndaki Ortunç Koyu'nda düzenlenen görkemli bir düğünle dünyaevine girdi.

Geçtiğimiz haftalarda sosyal medyada ve bazı magazin platformlarında çiftin evliliklerinde sorun yaşadığı, hatta boşanma kararı aldıkları öne sürüldü. İkilinin uzun süredir birlikte görüntülenmemesi, bu söylentilerin güç kazanmasına neden oldu. Ancak çıkan bu iddialar, kısa sürede çürütüldü.

Gündeme düşen yeni bir kare, çiftin ilişkilerinde herhangi bir sorun olmadığını gözler önüne serdi. Sahilde ay ışığı altında çekilen siluet fotoğrafında, Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın birbirlerine dönük ve samimi halleri dikkat çekti. Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntü, "Ayrılık değil, aşk var" yorumlarına neden oldu.

Açıklama yapmayı tercih etmeyen çift, bu kareyle dedikodulara en sade ve zarif yanıtı vermiş oldu. Uzun süredir göz önünde görünmeyen İmirzalıoğlu ve Kobal, ilişkilerini medyadan uzak ama sağlam temeller üzerinde yürüttüklerini bir kez daha göstermiş oldu.