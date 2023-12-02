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İhanet söylentisi ortalığı karıştırmıştı! Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal konuştu: Umursamadık, ciddiye almıyoruz

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İhanet söylentisiyle magazin gündemine bomba gibi düşen Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çifti sarmaş dolaş görüntülendi. Eşini aldattığı söylentisiyle anılan İmirzalıoğlu, "Biz umursamadık bile. Bir deli kuyuya taş atıyor, biz o kuyuya inmeyiz ama arkadaşlar" derken Sinem Kobal da "Biz ciddiye almıyoruz" diyerek son noktayı koydu.

2016 yılında evlendiği iki kızının annesi Sinem Kobal'ı aldattığı söylentisiyle anılan Kenan İmirzalıoğlu sessizliğini bozdu. Kobal ile bir eğlence mekanında sarmaş dolaş çıkan İmirzalıoğlu, ihanet iddiasını yalanlayarak evliliklerinde bir sorun olmadığını belirtti.

"BİLMEDİĞİMİZ BİR İNSANIN İDDİASINI NASIL DİKKATE ALIRIZ Kİ?"

Mekan çıkışı Magazin Hattı'na konuşan Kenan İmirzalıoğlu, ihanet söylentisiyle ilgili "Siz bunu ciddiye almadınız değil mi? Biz umursamadık bile. O yüzden insanların hafızasını kirletmeye gerek yok. Bir deli kuyuya taş atıyor, biz o kuyuya inmeyiz ama arkadaşlar. O haber nereden çıktı bilen var mı? Bilmediğimiz bir insanın bir iddiasını nasıl dikkate alırız ki? Biz bununla nasıl baş edeceğiz? İşin aslını siz biliyorsunuz" dedi. Sinem Kobal da "Biz ciddiye almıyoruz böyle şeyleri" şeklinde konuştu.

2016 yılında nikah masasına oturan ve 2020 ile 2022 yıllarında kızlarını kucaklarına alan Kenan İmirzalıoğlu'nun Sinem Kobal'ı aldattığı iddiası sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

Kenan İmirzalıoğlu, aldatma iddialarını yalanladı: Umursamadık bile

Kenan İmirzalıoğlu, aldatma iddialarını yalanladı: Umursamadık bile

Kenan İmirzalıoğlu, aldatma iddialarını yalanladı: Umursamadık bile

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Magazin

Kenan İmirzalıoğlu Sinem Kobal Magazin Haberler

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