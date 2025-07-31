Kemal Doğulu Gülşen'i topa tuttu, Bülent Ersoy'u göklere çıkardı

Ünlü modacı Kemal Doğulu, katıldığı bir programda yaptığı açıklamalarla yeniden gündeme oturdu. Daha önce İşte Benim Stilim ve Doya Doya Moda gibi programlardaki sivri çıkışlarıyla tanınan Doğulu, bu kez şarkıcı Gülşen'e dair söylediği sözlerle sosyal medyayı ikiye böldü.

GÜLŞEN'E SERT SÖZLER: "STİL DEĞİL, MÜSTEHCEN"

Program sırasında Gülşen hakkında "Stil sahibi mi?" sorusunu yanıtlayan Kemal Doğulu, şu ifadeleri kullandı, "Gülşen stil değil... Müstehcen."

Bu çıkışıyla dikkatleri üzerine çeken Doğulu'nun sözleri, sosyal medya kullanıcıları arasında tartışma yarattı. Bazı kullanıcılar Doğulu'yu desteklerken, bazıları sanatçının açıklamalarını gereksiz buldu.

BÜLENT ERSOY'A ÖVGÜ: "STİL SAHİBİ"

Programda Doğulu'ya yöneltilen bir diğer soru ise " Bülent Ersoy'u stil sahibi buluyor musunuz?" oldu. Modacı bu soruya olumlu yanıt vererek, "Evet, bence Bülent Ersoy stil sahibi" dedi. Stil kavramını "Diğerlerinden ayıran" olarak tanımlayan Doğulu, tarzın özgünlükle doğrudan ilişkili olduğunu vurguladı.