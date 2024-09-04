Kayıp kızın ailesinden skandal çıktı! Abla, babasını sahte kadın profiliyle kandırıp yüzbinlerce lirasını almış

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına başvuran aile, 12 yaşındaki kızları Sudenaz'ın kaybolduğunu söyleyerek yardım istedi. Sudenaz kısa süre içinde bulunurken ablası ve babası arasındaki bir aile skandalı herkesi şaşkına çevirdi.

"BABAM SADECE FOTOĞRAFINI GÖRDÜĞÜ KİŞİYE BİNLERCE LİRA ATTI"

Abla Sedef'in anne ve babasına gösterdiği yüksek tepkilerden dolayı aile içinde ne yaşandığını soran Esra Erol, öğrendikleri karşısında ne diyeceğini bilemedi. Abla Sedef'in kendisine para vermeyen babasıyla sahte bir kadın profili üzerinden 3 yıl boyunca mesajlaştığı ve yüzbinlerce lira yakın para aldığı öğrenildi. Canlı yayında babasıyla yüzleşen Sedef "Ben bu adamdan 1 lira için dayak yedim. O gitti hiç tanımadığı görmediği bir kadına 10-20 bin liralar attı. Bu adam baba değil, bu kadın da bununla barıştığı için anne değil. Benim kardeşim bunlar yüzünden bu halde. Sen 18 yıldır eşine aşık olamadın da hiç fotoğrafını görmediğin kıza mı aşık oldun? Sen benim babam falan değilsin" dedi.

"3 YIL KONUŞTUĞUM KİŞİ KIZIM SEDEF ÇIKTI"

Kızına yüzbinlerce lira kaptıran baba Mehmet ise, "Benim ekmeğim senin boğazına gözüne durdu ya. Benim 3 yıl konuştuğum için kızım Sedef'miş. Ben fotoğrafını gördüğüm kişiye vuruldum ve 3 yıl onunla konuştum. Benim eşimle sorunlarım vardı kızım da bana 'Baba Eda Çelikel diye bir kadın var eşiyle çok problemli' diye gösterdi. Ben de kızıma güvendiğim için 3 yıl yazıştım. Ben ilkokul mezunuyum sosyal medyadan anlamam. Biz mesajlaşırken benden para istemeye başladı küçük küçük ben de yolladım" diyerek isyan etti.

Kızı ve eşinin arasındaki kavgada araya giren Anne de "Ben seni 10 yaşından sonra evlatlıktan sildim" diyerek tepki gösterdi.

KAYIP KIZ BULUNDU

Esra Erol'da programının ilk yayınında gündeme gelen 12 yaşındaki S.K.'nin kayıplara karışması izleyiciyi ekran başına kilitledi. Anne Hülya Ülgür ve baba Mehmet Kalabas 24 Ağustos tarihinden beri kayıp olan kızlarının bulunması için Esra Erol'dan yardım istedi. Esra Erol'da programını ihbar kabul eden Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı kayıp kızın bulunması için düğmeye bastı. 12 yaşındaki S.K.'nın kaybolmasıyla ilgili gözaltına alınan İlhan Kütükçü ve Aslan Taş Emniyete verilen ifadelerinin ardından Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 12 yaşındaki S.K. ise çocuk esirgeme kurumuna yerleştirildi. 12 yaşındaki S.K.'yı alıkoyduğu gerekçesiyle yayına bağlanan İlhan Kütükçü "Biz onunla sevgiliydik" demesi ağızları açık bıraktı.