Üye Girişi
Haberler

Kayıp kızın ailesinden skandal çıktı! Abla, babasını sahte kadın profiliyle kandırıp yüzbinlerce lirasını almış

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

12 yaşındaki Sudenaz'ı bulmaya çalışan Esra Erol, bir aile skandalını ortaya çıkardı. Evden kaçan kız kardeşinin kaybolmasından sorumlu tutulan Sedef'in kendisine para vermeyen babasıyla 3 yıl boyunca başka bir kadınmış gibi mesajlaşarak yüzbinlerce lira aldığı ortaya çıktı.

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına başvuran aile, 12 yaşındaki kızları Sudenaz'ın kaybolduğunu söyleyerek yardım istedi. Sudenaz kısa süre içinde bulunurken ablası ve babası arasındaki bir aile skandalı herkesi şaşkına çevirdi.

"BABAM SADECE FOTOĞRAFINI GÖRDÜĞÜ KİŞİYE BİNLERCE LİRA ATTI"

Abla Sedef'in anne ve babasına gösterdiği yüksek tepkilerden dolayı aile içinde ne yaşandığını soran Esra Erol, öğrendikleri karşısında ne diyeceğini bilemedi. Abla Sedef'in kendisine para vermeyen babasıyla sahte bir kadın profili üzerinden 3 yıl boyunca mesajlaştığı ve yüzbinlerce lira yakın para aldığı öğrenildi. Canlı yayında babasıyla yüzleşen Sedef "Ben bu adamdan 1 lira için dayak yedim. O gitti hiç tanımadığı görmediği bir kadına 10-20 bin liralar attı. Bu adam baba değil, bu kadın da bununla barıştığı için anne değil. Benim kardeşim bunlar yüzünden bu halde. Sen 18 yıldır eşine aşık olamadın da hiç fotoğrafını görmediğin kıza mı aşık oldun? Sen benim babam falan değilsin" dedi.

Kayıp kızın ailesinden skandal çıktı! Abla, babasını sahte kadın profiliyle kandırıp yüzbinlerce lirasını almış

"3 YIL KONUŞTUĞUM KİŞİ KIZIM SEDEF ÇIKTI"

Kızına yüzbinlerce lira kaptıran baba Mehmet ise, "Benim ekmeğim senin boğazına gözüne durdu ya. Benim 3 yıl konuştuğum için kızım Sedef'miş. Ben fotoğrafını gördüğüm kişiye vuruldum ve 3 yıl onunla konuştum. Benim eşimle sorunlarım vardı kızım da bana 'Baba Eda Çelikel diye bir kadın var eşiyle çok problemli' diye gösterdi. Ben de kızıma güvendiğim için 3 yıl yazıştım. Ben ilkokul mezunuyum sosyal medyadan anlamam. Biz mesajlaşırken benden para istemeye başladı küçük küçük ben de yolladım" diyerek isyan etti.

Kızı ve eşinin arasındaki kavgada araya giren Anne de "Ben seni 10 yaşından sonra evlatlıktan sildim" diyerek tepki gösterdi.

Kayıp kızın ailesinden skandal çıktı! Abla, babasını sahte kadın profiliyle kandırıp yüzbinlerce lirasını almış

KAYIP KIZ BULUNDU

Esra Erol'da programının ilk yayınında gündeme gelen 12 yaşındaki S.K.'nin kayıplara karışması izleyiciyi ekran başına kilitledi. Anne Hülya Ülgür ve baba Mehmet Kalabas 24 Ağustos tarihinden beri kayıp olan kızlarının bulunması için Esra Erol'dan yardım istedi. Esra Erol'da programını ihbar kabul eden Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı kayıp kızın bulunması için düğmeye bastı. 12 yaşındaki S.K.'nın kaybolmasıyla ilgili gözaltına alınan İlhan Kütükçü ve Aslan Taş Emniyete verilen ifadelerinin ardından Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 12 yaşındaki S.K. ise çocuk esirgeme kurumuna yerleştirildi. 12 yaşındaki S.K.'yı alıkoyduğu gerekçesiyle yayına bağlanan İlhan Kütükçü "Biz onunla sevgiliydik" demesi ağızları açık bıraktı.

Kayıp kızın ailesinden skandal çıktı! Abla, babasını sahte kadın profiliyle kandırıp yüzbinlerce lirasını almış

Kayıp kızın ailesinden skandal çıktı! Abla, babasını sahte kadın profiliyle kandırıp yüzbinlerce lirasını almış

Kayıp kızın ailesinden skandal çıktı! Abla, babasını sahte kadın profiliyle kandırıp yüzbinlerce lirasını almış

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Magazin

Televizyon Esra Erol Magazin Baba

MEB'den yeni düzenleme! Aradığınız öğrenciye artık ulaşılamayacak

MEB'den yeni düzenleme! Aradığınız öğrenciye artık ulaşılamayacak

 Büyük tartışma yaratan İstanbul Boğazı'ndaki kaçak villanın yıkımına başlandı

Büyük tartışma yaratan İstanbul Boğazı'ndaki kaçak villanın yıkımına başlandı

 Servis fiyatlarından yaka silken aileler, 'paylaşımlı taşıma' sistemini hayata geçirdi

Servis fiyatlarından yaka silken aileler, 'paylaşımlı taşıma' sistemini hayata geçirdi
Yiğit Bulut'un teğmenlerle ilgili sözleri Metiner'i küplere bindirdi: Senin gibi çöpler yüzünden AK Parti bu halde

Yiğit Bulut'un teğmenlerle ilgili sözleri Metiner'i küplere bindirdi: Senin gibi çöpler yüzünden AK Parti bu halde
500

Yorumlar (4)

Hakan:

ortalik karisik duzen bozuldu yetisya muhamed yetisya ali

30
3
yanıtYanıtla
İlyas Özel:

bu saçma programların kaldırılması lazım seçme ce kurmaca toplayip rayting pesindeler belgesel koyun daha iyi bir faydası olur...

20
1
yanıtYanıtla
Türkiyem:

Kıyamet kopsa da kurtulsak. Dünyanın çivisi çıktı iyice.

13
2
yanıtYanıtla
NediyonDegisik:

hahhhaah hahahahahah

0
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
NFT ÇÖKTÜ MÜ? NFT neden düşüyor? 4 Eylül NFT ile ilgili son gelişmeler... KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI 4 EYLÜL 2024 SORGULAMA KYK yurt başvurusu nasıl, nereden sorgulanır? e-Devlet sorgulama ekranı! İstanbul Boğazı'ndaki kaçak villa olayı nedir? İstanbul Boğazı'ndaki kaçak villa kimin? Akdeniz'de deprem mi oldu? Deprem ne zaman, sata kaçta oldu? Depremin büyüklüğü ne? 4 Eylül deprem gelişmeleri... Diyarbakır Silvan'da ne oldu? Jandarma Uzman Çavuş Yavuz Güney kimdir? TRT 1 YAYIN AKIŞI 4 Eylül TRT'de hangi diziler var? Bu akşam TRT 1'de hangi maçlar ve programlar var? TRT FREKANS BİLGİLERİ... GALLER- TÜRKİYE MAÇI! Galler- Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Galler-Türkiye UEFA Uluslar Ligi maçı hangi kanalda? 4 EYLÜL ALTIN FİYATLARI Gram altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım tam altın kaç TL? Aybüke öğretmen olayı nedir? Şehit Aybüke öğretmen ne zaman öldürüldü? Şenay Aybüke Yalçın kimdir? SON DAKİKA: Az önce deprem mi oldu? 4 Eylül en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! GELİNİM MUTFAKTA 4 EYLÜL 2024 CANLI İZLE || Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta sunucusu değişti mi? Nursel Ergin neden yok?
title