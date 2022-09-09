'Kayınbabam Gökhan Güney bana şantaj yapıyor' diyen gelin Ece Güney'in çıplak pozları ifşa oldu

Şarkıcı Gökhan Güney'in gelini Ece Güney, kayınpederinin uygusuz görüntülerle kendisine şantaj yaparak, 8 daireye el koyduğunu öne sürmüştü. Bu iddiaların yalan olduğunu söyleyen Gökhan Güney ise bomba bir iddia daha ortaya attı. Güney, gelininin uygunsuz sitelerle bağlantısı olduğunu ve bir iş insanına şantaj yaptığını ileri sürdü.

ÜSTSÜZ FOTOĞRAFLARI YAYINLANDI

Ece Güney ise kayınpederinin kendisine şantaj yaptığını iddia ediyordu. Bu iddialar sürerken Söylemezsem Olmaz yayınında Ece Güney'in üstsüz fotoğrafları yayınlandı. Gelini tarafından şantaj iddialarına maruz kalan Gökhan Güney ise yayına bağlandı.

"BU KADIN DELİ"

Gökhan Güney açıklama yaparken çok sinirlendi ve "Bu kadın manyak anlamıyorsunuz. O çıktığı TV'ye ben çıkmadığım için üstüme geldi. Bu kadın normal değil bu kadın benim oğlumun ölümüne sebep oldu. Ben TV'ye göndersem suç olur belgeleri... Beni tanıyan tanır, deli bu kadın deli..." ifadelerini kullandı.

ESRA EZMECİ'NİN PROGRAMINDA GÜNDEME GELDİ

Ece Güney, söz konusu iddiaları ilk olarak FOX TV ekranlarında yayınlanan Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya programında dile getirdi. Hatta Esra Ezmeci, başka kanalların konuyu sosyal medyada gündem olmuş gibi dile getirip, sadece sanatçı Gökhan Güney'i tek taraflı şekilde konuk almalarına tepki gösterdi.

İşte o pozlar:















