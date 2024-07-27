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Yıllar sonra ilk! Katı kişilik sendromuyla mücadele eden Celine Dion, 2024 Paris Olimpiyatları'nda sahne aldı

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Uzun süredir katı kişilik sendromu ile mücadele ettiği için sahnelerden uzak kalan Celine Dion, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda sevenleriyle buluştu. Yıllar sonra sahneye çıkan şarkıcı, performansıyla alkış topladı.

Nörolojik bir rahatsızlık olan katı kişilik sendromu ile mücadele eden dünyaca ünlü sanatçı Celine Dion, 2020'nin başından beri sahne almıyor. Tedavisine devam eden sanatçı, dün 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda sahne aldı.

"EN SEVDİĞİM ŞEHİRLERDEN BİRİNDE GERİ DÖNDÜM"

Celine Dion, 2020'nin başından bu yana ilk kez canlı sahne performansıyla Eyfel Kulesi'nde Edith Piaf'ın Hymne a l'amour adlı eserini milyonlarca kişi önünde söyledi. NBC sunucusu Kelly Clarkson, Dion'un başarılarından dolayı ondan "atlet" olarak bahsederken performansın ardından da duygusal anlar yaşadı.

1996 yılında Atlanta Olimpiyatları'nda sahneye çıkan Celine Dion, Paris'teki performansının ardından Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Bu gece Paris 2024 Açılış Töreni'nde performans sergilemekten onur duyuyorum ve en sevdiğim şehirlerden birine geri dönmekten mutluluk duyuyorum! En çok da, fedakarlık ve kararlılık, acı ve azim hikayeleriyle bu harika sporcuları kutlamaktan çok mutluyum. Hepiniz hayallerinize o kadar odaklanmışsınız ki, eve bir madalya alıp götürmeyin, umarım burada olmak sizin için gerçekleştiği anlamına gelir! Hepiniz çok gurur duymalısınız, en iyinin en iyisi olmak için ne kadar çalıştığınızı biliyoruz. Odaklan, devam et, kalbim seninle!" ifadelerini kullandı.

Celine Dion, gecede dünyaca ünlü markaya ait özel gümüş kristal taşlarla süslenmiş uzun abiye tercih etti.

Yıllar sonra ilk! Katı kişilik sendromuyla mücadele eden Celine Dion, 2024 Paris Olimpiyatları'nda sahne aldı

Yıllar sonra ilk! Katı kişilik sendromuyla mücadele eden Celine Dion, 2024 Paris Olimpiyatları'nda sahne aldı

Yıllar sonra ilk! Katı kişilik sendromuyla mücadele eden Celine Dion, 2024 Paris Olimpiyatları'nda sahne aldı

Haberler.com / Fatih Kayalı - Magazin

Paris Olimpiyatları Celine Dion Paris Magazin Sağlık Kültür Sanat Dünya Haberler

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