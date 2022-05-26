Kate Moss, Amber Heard ve Johnny Depp davasına tanık olarak hakkındaki şiddet iddiasını yalanladı - Haberler

Ünlü aktör Johnny Depp ile eski eşi Amber Heard arasındaki 50 milyon dolarlık iftira davası görülmeye devam ediyor. Eski eşi hakkında iddialar ortaya atan Heard, Deep ile yıllar önce aşk yaşayan süper model Kate Moss'un da şiddet gördüğünü ileri sürdü.

ŞİDDET İDDİASINI YALANLADI

Amber Heard, Kate Moss'un 1990'lı yıllarda aşk yaşadığı Deep tarafından merdivenlerden itildiğini ileri sürdü. Duruşmaya görüntülü olarak bağlanan ve ifade veren Kate Moss, Amber Heard'ü yalanladı. Johnny Depp'in kendisini merdivenlerden ittiği suçlamasını reddeden Moss, "Hayır, beni asla itmedi, tekme atmadı ve merdivenlerden düşmeme neden olmadı" dedi.

KATE MOSS DÜŞME OLAYINI ANLATTI

İngiltere'den video konferans ile duruşmaya katılan Moss Jamaika'daki tatilleri esnasında merdivenlerden nasıl düştüğünü de anlattı. Moss, olayı şu sözlerle anlattı: "Otel odasından ayrılıyorduk. Johnny benden önce odadan çıkmıştı. Dışarıda fırtına vardı ve yağmur yağıyordu. Odadan çıkarken merdivenlerden aşağıya kaydım ve sırtımı incittim. Bağırdım, çünkü bana ne olduğunu bilmiyordum ve canım yanıyordu." Kate Moss, eski sevgilisi Johnny Depp'in onu odaya kadar taşıdığını ve tıbbi yardım almasını sağladığını da vurguladı.