Üye Girişi
Haberler

Kate Middleton, uzun bir aradan sonra ilk kez pazar ayinine katılırken görüntülendi

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kate Middleton, kanser teşhisi sonrası ilk kez Prens William'la Pazar ayinine katıldı. İskoç kilisesindeki ayine Kral Charles, Kraliçe Camilla ve Edinburgh Dükü çifti de geldi. Kate'in son görünüşü Wimbledon finalindeydi. Prenses, geçen yılki şapkasını takarken, William lacivert takım elbise giydi. Kate, sağlık sorunları açıklamasından sonra kademeli olarak kamusal hayata dönüyor. Bu ay Balmoral'da Kraliyet Ailesi'ne katılması beklenen Kate için bu, en uzun yolculuğu olacak.

42 yaşındaki Kate Middleton, eşi William ile birlikte Pazar ayinine gelirken neşeli bir şekilde görüntülendi. Bu, prensesin kanser teşhisini açıklamasından bu yana Crathie Kirk'teki ilk görünüşüydü.

İskoç kilisesine giderken ayrıca Kral ve Kraliçe Camilla, Edinburgh Dükü ve Düşesi - oğullarıyla birlikte - ve Tim Lawrence da fotoğraflandı.

Kate'in son halka açık görünüşü Wimbledon finalindeydi ve ayrıca bu yıl Trooping the Colour törenine de katılmıştı.

Prenses, geçen yıl Pazar kilise ayini için giydiği şapkanın aynısını takıyordu. O zaman Holland Cooper'dan bej ekose Marlborough trençkot ve tüylü koyu kahverengi yün keçe fötr şapka giymişti.

Hicks & Brown'dan gelen şık şapka 99 sterline satılıyordu ve deve tüyü, soluk pembe ve bordo gibi çeşitli renklerde mevcuttu.

William arabayı kullanırken gülümsüyor ve eşiyle sohbet ediyordu. Bu özel gün için lacivert bir takım elbise tercih etmişti.

Bu arada 75 yaşındaki Charles ve 76 yaşındaki Camilla, İskoç ekose kıyafetleriyle renkli bir görünüm sergilediler.

Kraliçe, kırmızı yaka detayları ve düğmeleriyle süslenmiş parlak yeşil bir ceket tercih etti ve buna uygun bir şapka taktı.

Eşi ise etekle birlikte giyilen sade gri bir ceketle şık bir stil gösterisi yaptı.

Edward ve eşi Sophie'nin ikisi de yaz mevsiminin sonuna uygun, şık bej kıyafetler tercih etmiş görünüyordu.

Kate, sağlık sorunlarıyla ilgili haberlerden sonra yavaş ve kademeli olarak kamusal hayata dönüş yapıyor.

Son zamanlarda, Kate'in bu ay Balmoral'da Kraliyet Ailesi'ne katılacağı açıklandı. Bu, sağlık sorunları hakkında açıklama yapmasından bu yana en uzun yolculuğu olacak.

Kate Middleton, uzun bir aradan sonra ilk kez Pazar ayinine gelirken görüntülendi

Kate Middleton, uzun bir aradan sonra ilk kez Pazar ayinine gelirken görüntülendi

Haberler.com / Abdullah Teymur - Magazin

Kate Middleton Kate Middleton Prens William Prens William Kral Charles Wimbledon Kraliçe Dünya Magazin Sağlık Yaşam Dünya Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
AHLAT NEREDE? Kabine Toplantısı'nın yapıldığı Ahlat nerenin ilçesi? Ahlat ilçesi hangi ile bağlı? Malazgirt Savaşı'nın sonuçları neler? Malazgirt Zaferinin önemi nedir? Kırtasiye alışverişi nereden yapılır? En uygun kırtasiye alışverişi nerede yapılır? Kırtasiye alışverişi listesi! Malazgirt Zaferi Kutlama Mesajları 26 Ağustos! Malazgirt Zaferi 1071 yeni, anlamlı, kısa ve yazılı sözler, mesajlar neler? Malazgirt zaferi nerede oldu? Malazgirt savaşı neden çıktı? Malazgirt zaferi nasıl kazanıldı? Malazgirt Zaferi ne zaman, kaç yılında ve hangi komutan kazandı? 26 Ağustos Malazgirt Zaferi kaçıncı yıl dönümü? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman? Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? Fenerbahçe Avrupa ligi kuram çekimi tarihi! Tarihte bugün ne oldu? 26 Ağustos tarihinde dünyada neler oldu? 30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ? 30 Ağustos hangi güne denk geliyor? Ücretli öğretmenlik sonuçları ne zaman açıklanır? 2024 Ücretli öğretmenlik başvuru sonucu sorgulama! Galatasaray-Young Boys maçı ne zaman? Galatasaray-Young Boys maçı şifresiz mi, nereden izlenir? Kızılcık Şerbeti ne zaman başlayacak? Kızılcık Şerbeti 3. Sezon ne zaman başlıyor? Sihirli Annem'in Çilek'i kimdir, kaç yaşında? Zeynep Özkaya evleniyor mu? Cenk Varol kimdir? Cenk Varol Marmara depremi ile ilgili ne dedi? TABİİ nasıl izlenir, üyelik ücreti ne kadar? TRT TABİİ CANLI İZLE (GALATASARAY- YOUNG BOYS) İstanbul su kesintisi sorgulama! Bugün (26 Ağustos) İstanbul su kesintisi olan yerler neresi? Galatasaray- Young Boys Galatasaray rövanş maçı ne zaman? Galatasaray- Young Boys maçı saat kaçta, hangi kanalda? 26 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 26 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! Diamond Tema kimdir? Diamond Tema ne dedi? Diamond Tema kime küfür etti?
title