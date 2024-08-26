Kate Middleton, uzun bir aradan sonra ilk kez pazar ayinine katılırken görüntülendi

42 yaşındaki Kate Middleton, eşi William ile birlikte Pazar ayinine gelirken neşeli bir şekilde görüntülendi. Bu, prensesin kanser teşhisini açıklamasından bu yana Crathie Kirk'teki ilk görünüşüydü.

İskoç kilisesine giderken ayrıca Kral ve Kraliçe Camilla, Edinburgh Dükü ve Düşesi - oğullarıyla birlikte - ve Tim Lawrence da fotoğraflandı.

Kate'in son halka açık görünüşü Wimbledon finalindeydi ve ayrıca bu yıl Trooping the Colour törenine de katılmıştı.

Prenses, geçen yıl Pazar kilise ayini için giydiği şapkanın aynısını takıyordu. O zaman Holland Cooper'dan bej ekose Marlborough trençkot ve tüylü koyu kahverengi yün keçe fötr şapka giymişti.

Hicks & Brown'dan gelen şık şapka 99 sterline satılıyordu ve deve tüyü, soluk pembe ve bordo gibi çeşitli renklerde mevcuttu.

William arabayı kullanırken gülümsüyor ve eşiyle sohbet ediyordu. Bu özel gün için lacivert bir takım elbise tercih etmişti.

Bu arada 75 yaşındaki Charles ve 76 yaşındaki Camilla, İskoç ekose kıyafetleriyle renkli bir görünüm sergilediler.

Kraliçe, kırmızı yaka detayları ve düğmeleriyle süslenmiş parlak yeşil bir ceket tercih etti ve buna uygun bir şapka taktı.

Eşi ise etekle birlikte giyilen sade gri bir ceketle şık bir stil gösterisi yaptı.

Edward ve eşi Sophie'nin ikisi de yaz mevsiminin sonuna uygun, şık bej kıyafetler tercih etmiş görünüyordu.

Kate, sağlık sorunlarıyla ilgili haberlerden sonra yavaş ve kademeli olarak kamusal hayata dönüş yapıyor.

Son zamanlarda, Kate'in bu ay Balmoral'da Kraliyet Ailesi'ne katılacağı açıklandı. Bu, sağlık sorunları hakkında açıklama yapmasından bu yana en uzun yolculuğu olacak.