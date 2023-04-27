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Kaşlarıyla alay konusu olan Mert Ramazan Demir, anısıyla herkesi güldürdü: Kaşlarımı makinayla kestim, sonra da dua ettim

Magazin Haberleri

Şahmaran ve Yalı Çapkını dizisinin başrol oyuncularından Mert Ramazan Demir, katıldığı programda sürekli yorum yapılan kaşlarıyla ilgili bir anısını anlattı. Lisede arkadaşlarından dolayı çok dalga geçildiğini ve kendisinde travma olduğunu söyleyen Demir, "Lisede makinayla kaşlarımı kestim ve aylarca çıkmadı. Bütün özgüvenim gitmişti. Kaşlarımın çıkması için çok dua ettim" dedi.

Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisinde Ferit karakterini oynayan Mert Ramazan Demir, İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk oldu. Demir, alay konusu olan kalın kaşlarıyla ilgili de lisede yaşadığı bir anısını anlattı.

"LİSEDE KAŞLARIMI MAKİNAYLA ALDIM, SONRA DA ÇIKMASI İÇİN DUA ETTİM"

"Kaşlarını alıyor musun?" sorusu üzerine konuşan genç oyuncu, "Sizin de böyle bir kaşınız olsa bir el atardınız. Sen beni bir de lisede görecektin. Kaşlarımdan dolayı benimle çok dalga geçiyorlardı. Benim en büyük travmalarımdan biriydi. Şu anda da sevdiğim şeylerden biri. Liseye giderken bir gün çok fena tutuldum ve makinayla kaşlarımı kestim. Sadece kaşımın kenarları kalmıştı. Lanet olsun ya. Yazın fırında çalışırken bir kaşçı abla geldi ve 'sen bu kaşına ne yaptın?' diye sordu. Bana 'kaş küser' dedi. Kaş çıkmıyormuş yani ve benim kaşlarım uzun zaman çıkmadı. O kaşlarımın şekli benim bütün özgüvenimi aldı. Kaşlarımın çıkması için çok dua ettim. Gülerek anlatıyorum ama çok zordu" dedi.

Kaşlarıyla alay konusu olan Mert Ramazan Demir, anısıyla herkesi güldürdü: Kaşlarımı makinayla kestim, sonra da dua ettim

Kaşlarıyla alay konusu olan Mert Ramazan Demir, anısıyla herkesi güldürdü: Kaşlarımı makinayla kestim, sonra da dua ettim

Kaşlarıyla alay konusu olan Mert Ramazan Demir, anısıyla herkesi güldürdü: Kaşlarımı makinayla kestim, sonra da dua ettim

Kaşlarıyla alay konusu olan Mert Ramazan Demir, anısıyla herkesi güldürdü: Kaşlarımı makinayla kestim, sonra da dua ettim

Ecem Altan
Ecem Altan
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Mert Ramazan Demir Magazin Haberler

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