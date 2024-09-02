Üye Girişi
Haberler

Kardeşi önce paylaştı sonra sildi! İşte 15 gün önce tahliye olan Dilan Polat'ın son hali

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sıla Doğu, cezaevinde tahliye olduktan sonra hiçbir açıklama yapmayan kardeşi Dilan Polat'ın son halini yayınladı. Dilan Polat'ın oldukça zayıfladığı görülürken Sıla Doğu da fotoğrafı dakikalar içinde sildi.

Geçtiğimiz sene kasım ayında kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklanan Dilan Polat, 19 Ağustos'ta tahliye edildi. Eşi Engin Polat'ın isteği üzerinde bu süreçte hiçbir açıklama yapmayan Dilan Polat'ın son hali ortaya çıktı.

SAAT VE YÜZÜKLERİNİ TAKMAYA BAŞLADI

Cezaevinden çıktıktan sonra bir süre ablası Sıla Doğu ile yaşayan Dilan Polat, lüks villasına döndü. Doğu, bu süreçte lüks araçlarına binmeyen ve hiçbir açıklama yapmayan kız kardeşinin son halini paylaştı. Oldukça zayıfladığı görülen Dilan Polat'ın yüzüklerini ve saatini takması da dikkatlerden kaçmadı. Paylaşım saniyeler içinde gündem olurken Sıla Doğu fotoğrafı hemen sildi.

Kardeşi önce paylaştı sonra sildi! İşte 15 gün önce tahliye olan Dilan Polat'ın son hali

NE OLMUŞTU?

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım 2023 ve devamında düzenlenen operasyonlarda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında Dilan Polat, Engin Polat ve Sinem Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 16'sı tutuklanmış, hakimlik, 27 şirkete kayyum atanmasına hükmetmişti.

Sulh Ceza Hakimliği, 14 Haziran'daki aylık tutukluluk incelemesinde, Dilan Polat'ın kardeşleri Can ve Sinem Sıla Doğu ile Can Polat, Gökay Bekar, Halit Polat, Harun Abak, Metin Yılmaz, Mustafa Özalp, Nilgün Yılmaz, Uğurcan Ayyıldız ve Zekai Tepe'nin adli kontrol hükümleri uygulanıp tahliye edilmesine hükmetmiş, diğer 5 şüphelinin tutukluluk halinin devamını kararlaştırmıştı.

Kardeşi önce paylaştı sonra sildi! İşte 15 gün önce tahliye olan Dilan Polat'ın son hali

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cu mh uriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, yasa dışı yollardan edinilen paraların soğuk cüzdan yöntemiyle sisteme sokulmadan transfer edilerek aklamaya tabi tutulduğu, örgütün söz konusu faaliyetler sırasında kısa sürede ulaştıkları şöhret ve tanınırlık sayesinde bir kısım gerçek ticari faaliyetlerde de bulunduğu, bu sayede aklama suçlarının en belirgin yönü olan takip ve kontrolün zorlaştırılmasını sağlamaya çalıştıkları değerlendirmesi yapılıyor.

Delillerle sabit olan yasa dışı bahisten gelen paranın perdelenmeye çalışıldığı, zenginleşmenin gerçek bir ticaretten kaynaklandığı imajının oluşturulması için birden çok şirketin kurulduğu anlatılan iddianamede, bu şirketlerin faaliyetleri sırasında gerçekte olmayan iş ve işlemlere ilişkin sahte faturaların düzenlenip kullanıldığı ve kanunen tutulması gereken defterler dışında harici gizli kayıtların tutulduğu belirtiliyor.

Kardeşi önce paylaştı sonra sildi! İşte 15 gün önce tahliye olan Dilan Polat'ın son hali

MAL VARLIKLARI KAMUYA GEÇTİ

İddianamede, soruşturma kapsamına alınan 31 şirketin ve bu şirketlerin sahip olduğu taşınmaz, araç ve benzeri tüm mal varlığının müsadere edilip mülkiyetin kamuya geçirilmesi de talep ediliyor. Dilan ve Engin Polat'ın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından toplam 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenen iddianamede, diğer şüphelilerin de farklı suçlardan değişen oranlarda hapisle cezalandırılmaları öngörülüyor.

Başsavcılık tarafından onaylanan iddianame, gönderildiği Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesince, yargılamayı yapma konusunda yetkili mahkemenin ağır ceza mahkemesi olduğu belirtilerek iade edilmişti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının "görevli mahkemenin temel cezaya göre belirlenebilir olduğu, artırım maddesinin mahkemenin görevini belirlemede esas olmadığı" vurgulanarak yapılan itiraz Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmişti. Mahkeme, davanın ilk duruşmasının 4 Eylül'de yapılmasına karar vermişti.

Kardeşi önce paylaştı sonra sildi! İşte 15 gün önce tahliye olan Dilan Polat'ın son hali

Haberler.com / Fatih Kayalı - Magazin

Dilan Polat Sıla Doğu Son Hali Magazin Güncel Haberler

Şanlıurfa Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti

Şanlıurfa Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti

 Kasım Gülpınar'ın istifası akıllara Erbakan'ın 'İhtimal vermiyoruz' çıkışını getirdi

Kasım Gülpınar'ın istifası akıllara Erbakan'ın "İhtimal vermiyoruz" çıkışını getirdi

 13 gündür kayıp olan Narin'in amcası adliyeye sevk edildi

13 gündür kayıp olan Narin'in amcası adliyeye sevk edildi
İzmir'de korku dolu gece! Ölü sayısı 3'e yükseldi, saldırganın üzerinden onlarca hap çıktı

İzmir'de korku dolu gece! Ölü sayısı 3'e yükseldi, saldırganın üzerinden onlarca hap çıktı
500

Yorumlar (5)

ASar Gnc:

dayanamiyorlar ufak ufak basliyorlar yine paylasima. Engin kizar ama. engini dinleyin

37
2
yanıtYanıtla
Emre Ürker:

Ahhh bu para ahh

32
3
yanıtYanıtla
Halil Kurdal:

Turgut Özal benim memurum işini bilir dediğinden beri rüşvet haram kapsamına girmiyor içselleştirdik doğalımız oldu

19
1
yanıtYanıtla
Halil Kurdal:

Yakın zamanda rüşvetten de vergi alınmalı diye düşünüyorum Kazancı büyük çünkü meslek haline geldi

17
0
yanıtYanıtla
Mehmet Anıl Mete:

Papara hesabını bahis şirketine kiraya verenler teröre yardım ve yataklıktan 5 sene yiyor, hesapları kiralayanlar serbest, adalet her zaman örümcek ağı gibidir sadece küçük suçluları yakalar, büyük suçlular deler geçer...

6
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
2 Eylül İstanbul elektrik kesintisi! (GÜNCEL) Elektrikler saat kaçta gelecek? Bağcılar, Bahçelievler, Sultangazi İstanbul elektrik kesintisi sorgula! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi fikstürü! KYK YURT SONUÇLARI: KYK yurt sonuçları açıklandı mı? GSB KYK yurt başvuru sonuçlarına nereden bakılır? e-Devlet sorgulama ekranı! GÜÇ YÜZÜKLERİ 2. SEZON FRAGMANI İZLE! Güç Yüzükleri ne zaman başlıyor? Güç Yüzükleri Türkçe altyazı, HD izleme linki var mı? Kasım Gülpınar kimdir? Şanlıurfa Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar Yeniden Refah Partisi'nden neden istifa etti, ne oldu? GALLER-TÜRKİYE MAÇI: Galler- Türkiye maçı ne zaman? Galler- Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda? Bugün Esra Erol var mı? 2 Eylül Esra Erol bugün başlayacak mı, saat kaçta? HAMSTER KOMBAT 2 EYLÜL GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO KARTLARI Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? Mehmet Yörük olayı nedir? Müge Anlı Mehmet Yörük olayı ne? Mehmet Yörük öldü mü? İstanbul su kesintisi sorgulama! 2 Eylül İstanbul su kesintisi olan yerler neresi? SANA DEĞER CANLI İZLE Sana Değer programı sunucuları kim? Sana Değer programı konusu ne?
title