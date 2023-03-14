Karadenizli şarkıcı Davut Güloğlu partisinin toplantısından paylaştı: Fatih Erbakan ne derse o

Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan'ın genel başkanlığını yaptığı Yeniden Refah Partisi üyelerinden olan Karadenizli şarkıcı Davut Güloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti. Partisinin toplantısından kareleri paylaşan Güloğlu, "Türkiye'mizin menfaatleri, milletimizin hakkı ve adaleti, ülkemizin refahı için en doğru kararı Dr. Fatih Erbakan verecek. Başkanımıza güveniyoruz, sen ne dersen o" dedi.

AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasındaki ittifak görüşmeleri sürerken Karadenizli şarkıcı Davut Güloğlu, yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Millî Görüş hareketinin kurucusu Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan'ın Genel Başkanlığını yürüttüğü Yeniden Refah Partisi, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ile görüştü ve ittifaka katılım teklifi aldı. Yeniden Refah Partisi üyelerinden olan Güloğlu, Fatih Erbakan'a destek vererek "Sen ne dersen o" ifadelerini kullandı.

"MİLLİ GÖRÜŞÜN KALESİ REFAH PARTİSİ"

Sosyal medya hesabından partisinin basına kapalı olarak yapılan toplantısından kareleri paylaşan Davut Güloğlu, "Gerçekleştirdiğimiz MKYK toplantımızın gündemini yoğun çalışmalarla tamamlandık. Aldığımız karara göre; MKYK üyeleri olarak, Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan. Ne derse o diyoruz! Milli görüşün kalesi Refah Partisi. Yine milli bir konum alacaktır. Toplantımız hayırlı olsun" dedi.

"ERBAKAN'A SADAKAT ŞEREFİMİZDİR"

Güloğlu, bir sonraki paylaşımında ise "Erbakan'a sadakat şerefimizdir. Gençlerin kanı ışık hızında, milletinin yolunda. Hedeflerimize koşuyor. Aferin gençler. Sizlere güvenimiz ve sevgimiz çok büyük. Milli görüşün tohumu, müjdeli baharın ilk çiçeği sizlersiniz" ifadelerini kullandı.

"EN DOĞRU KARARI FATİH ERBAKAN VERECEK"

Daha sonra Fatih Erbakan'ın fotoğrafını yayınlayan Davut Güloğlu, şu ifadeleri kullandı: "Türkiye'mizin menfaatleri, milletimizin hakkı ve adaleti, ülkemizin refahı için en doğru kararı Dr. Fatih Erbakan verecek. Başkanımıza güveniyor, günlük duygularımızla değil aklımızla feraset gösteriyoruz. Yazılan asılsız bilgilere aldanmayın. Sen ne dersen o."