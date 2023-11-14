Kara para aklama suçlamasıyla gözaltına alınan Bahar-Nihal Candan kardeşlerin evinde arama yapıldı

Devlet kurumlarından ihale yoluyla ucuza araç sattıklarını beyan ederek para topladıkları tespit edilen örgütün paralarını akladığı gerekçesiyle gözaltına alınan Bahar ile Nihal Candan kardeşlerin evlerine girilme anları ve yapılan aramaların görüntüleri ortaya çıktı.

Yıllar önce katıldıkları moda yarışmalarıyla ünlenen ve sonrasında gösterişli hayatlarıyla isimlerinden söz ettiren Nihal ve Bahar Candan kardeşler, kara para aklama iddiasıyla gözaltına alındı. Yapılan operasyonla gözaltına alınan kardeşlerin evlerine girilme anı ve arama görüntüleri yayınlandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, devlet kurumlarından ihale yoluyla sözde ucuza araç sattıklarını beyan eden şüphelilerin, ağlarına düşürdükleri kişilere ucuz araç satışı yaparak güven kazandıklarını, bu yöntemle araç talepleri alarak para topladıklarını tespit etti. 13 kişiden yaklaşık 10 milyon lira toplayan şüphelilerin ihalede sorun olduğu gerekçesi ile mağdurlara geri ödeme yapmayarak araç teslimi sağlamadıkları belirlendi.

Teknik ve fiziki takip sonucunda 6 şüpheli, 3 Mayıs'ta yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden çete lideri eski polis memuru Onur Apaydın'ın da aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklandı.

Çalışmalarına devam eden polis ekipleri, katıldıkları bir moda programıyla isimlerini geniş kitlelere duyuran Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin, söz konusu çetenin paralarını akladıkları tespit edildi.

Bunun üzerine ekipler bu sabah, ismini değiştirerek Gülnihal Çiçek yapan Nihal Candan, Aleysa Bahar Candan ve Hacı İsrafil Sağlam'a yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Candan kardeşler, işlemleri için Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.