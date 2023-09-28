Kanun Hükmü belgeseli, ikinci kez Altın Portakal Film Festivali'nden çıkarıldı

Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yarışan Kanun Hükmü filmi, belgeseldeki bir kişi hakkında yargı sürecinin devam ettiği iddiasıyla seçkiden çıkarılmıştı. Tepkilerin ardından yeniden seçkiye alınan film nedeniyle Kültür ve Turizm Bakanlığı festivalden çekilmişti. Festival Yönetmeni Ahmet Boyacıoğlu Kanun Hükmü filmini seçkiden çıkarma kararı aldıklarını söyleyerek, "Herhangi bir terör örgütünün destekçisi olarak tarif edilmeyi kabul etmemiz mümkün değildir." dedi.

Tartışmalara neden olan Kanun Hükmü belgeseli, bir kez daha Antalya Altın Portakal Film Festivali Uzun Metraj Film Yarışması seçkisinden çıkarıldı.

BAKANLIK FESTİVALDEN ÇEKİLDİ

Kanun Hükmü belgeseli, Antalya Altın Portakal Film Festivali Uzun Metraj Film yarışmasına kabul edildikten sonra belgeseldeki bir kişi hakkında yargı sürecinin devam ettiği iddiasıyla kategoriden çıkarılmıştı. Festivalin 20 jüri üyesinin, Ulusal Belgesel Yarışma seçkisinden çıkarılan, Nejla Demirci'nin "Kanun Hükmü" adlı belgeselinin yarışma seçkisine geri alınana kadar görevlerini yerine getirmeyeceklerini duyurmasının ve festivale gelen tepkilerin ardından "Kanun Hükmü" yarışma seçkisine geri alınmıştı.

KANUN HÜKMÜ BİR KEZ DAHA FESTİVALDEN ÇIKARILDI

Filmin festival seçkisine yeniden girmesinin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı dikkat çeken bir karar aldı. Bakanlık, Altın Portakal Film Festivali'nden çekildiklerini duyurdu. Tartışmalara neden olan filmle ilgili yeni gelişme yaşandı. Kanun Hükmü filmi bir kez daha festival seçkisinden çıkarıldı.

FESTİVAL YÖNETMENİ HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILDI

Altın Portakal Festival Yönetmeni Ahmet Boyacıoğlu imzasıyla yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bugün, iki bakanlık tarafından yapılan açıklamalar üzerine, 60. Antalya Altın Portakal Film Festivali Ulusal Belgesel Yarışmasında yer alan Kanun Hükmü adlı filmin festivaldeki varlığı nedeniyle şahsım adına soruşturma açıldığı bilgisi tarafıma ulaşmıştır.

"SİNEMA SEKTÖRÜNDEN GEREKEN DESTEĞİ GÖREMEDİK"

Bu soruşturmayla birlikte benim ve ekibimin can güvenliği ile ilgili tehditler de oldukça yüksek perdeden devam etmektedir. Antalya Altın Portakal Film Festivali ekibi tüm tarafların sesine kulak vermek adına ilgili filmi yeniden seçkiye alırken, yine festivalin birliğini ve bütünlüğünü düşünmüştür. Oysa, oldukça yüksek sesle tepkilerini dile getiren sinema sektöründen gereken desteği göremedik.

"SORUMLU VE SUÇLU OLARAK GÖSTERİLMEK İSTENİYORUZ"

Geldiğimiz noktada kendini sinema emekçileri adına sorumlu hissederek hareket eden bizler olayın sorumlusu ve suçlusu olarak gösterilmek isteniyoruz. Herhangi bir terör örgütünün destekçisi olarak tarif edilmeyi kabul etmemiz mümkün değildir. Bu aşamada yeni bir karar alarak Kanun Hükmü adlı belgeseli 60. Antalya Altın Portakal Film Festivali seçkisinden çıkarıyoruz.

KANUN HÜKMÜ BELGESELİNİN KONUSU NE?

Kanun Hükmü belgeseli, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlerinden el çektirilen Doktor Yasemin Demirci ile Öğretmen Engin Karataş isimli karakterlerin hayatını anlatıyor. Nejla Demirci'nin yönettiği belgeselde Yasemin Demirci ve Engin Karataş yer alıyor.