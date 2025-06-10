Kanserle mücadele eden Gül Onat, yapılan yorumlar karşısında isyan etti

Kanserle mücadele eden Gül Onat, yapılan yorumlar karşısında isyan etti
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Kanserle mücadele eden Gül Onat, yapılan yorumlar karşısında isyan etti
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"Sihirli Annem"in sevilen karakteri Perihan Peri'ye hayat veren usta oyuncu Gül Onat, pankreas kanseriyle mücadele ettiğini açıklamıştı. Son durumu hakkında bilgi veren sanatçı, sosyal medyada yapılan acımasız yorumlara da sert tepki gösterdi.

Türk televizyonlarının sevilen yüzlerinden 71 yaşındaki Gül Onat, "Sihirli Annem" dizisindeki Perihan Peri rolüyle geniş kitlelerin gönlünde taht kurmuştu. "Hayatımda en sevdiğim set" diyerek anlattığı bu projeyle özdeşleşen Onat, son dönemde ekranlardan uzak kalma nedenini açıklamış ve pankreas kanseriyle mücadele ettiğini kamuoyuyla paylaşmıştı.

Kanserle mücadele eden Gül Onat, yapılan yorumlar karşısında isyan etti

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında yaşadığı zorlu süreci anlatan usta oyuncu, sağlık durumu hakkında son gelişmeleri Instagram üzerinden paylaştığı bir videoyla duyurdu. "Evimdeyim, Allah'a şükür iyiyim. Tedavim devam ediyor. İnşallah bu hastalıktan yüzümün akıyla çıkarım" diyen Onat, kendisi için endişelenen sevenlerine moral vermeye çalıştı.

Kanserle mücadele eden Gül Onat, yapılan yorumlar karşısında isyan etti

"NE KADAR ACIMASIZSINIZ"

Ancak sosyal medyada hakkında yapılan olumsuz yorumlara da sessiz kalmadı. Özellikle sağlık durumu üzerinden yazılan kırıcı sözleri eleştiren Onat, "Hasta bir insana böyle ağır yorumlar yazmak nasıl bir vicdandır?" diyerek duygularını dile getirdi. "Ne kadar acımasız ve mutsuzsunuz bilmiyorum ama bu kadar vicdansız olunması beni çok üzüyor" ifadeleriyle sosyal medya kullanıcılarına tepki gösterdi. Usta sanatçı, sözlerini herkese sağlık temennisiyle noktaladı: "Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum, öpüyorum ve sağlıklar diliyorum. En önemlisi sağlık."

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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