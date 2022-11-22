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Kansere yakalandığını duyuran Armağan Çağlayan kendisine gelen yorumu görünce çılgına döndü: Islah olun

Magazin Haberleri

Ünlü yapımcı Armağan Çağlayan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kansere yakalandığını duyurdu. Akciğerinde bir kitle tespit edildiğini söyleyen Çağlayan'ın paylaşımı sosyal medyaya damga vurdu. Ünlü yapımcı hakkında yapılan bir yorumu görünce çileden çıktı.

Ekranların başarılı televizyon yapımcısı Armağan Çağlayan, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak kansere yakalandığını söyledi. Yaşadığı süreçten bahseden Çağlayan, gösterilerine ve programlarına ara vereceğini duyurdu. Çağlayan'a geçmiş olsun mesajları yağarken bazı kişiler can sıkıcı yorumlarda bulundu.

"TEDAVİ SÜRECİNE BAŞLIYORUM"

744 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından kötü haberi veren Çağlayan şu ifadeleri kullandı: "Herkese merhaba, bugün sizinle kişisel bir şey paylaşmak istiyorum. Yakın zamanda yaptırdığım yıllık sağlık taramasında akciğerimde bir kitle tespit edildi ve yapılan tetkikler sonucunda bugün kitlenin yüksek ihtimalle kanserli olduğu ortaya çıktı. Önümüzdeki hafta sonundan itibaren tedavi sürecine başlayacağım."

Kansere yakalandığını duyuran Armağan Çağlayan kendisine gelen yorumu görünce çılgına döndü: Islah olun

"ISLAH OLUN, YA DA OLMAYIN"

Bir sosyal medya kullanıcısının "Komedyen, mizahçı, dalgacı, Kemalist, algıcı, yalancı Armağan Çağlayan hastalanmış. 'Allahtan geldik ve yine Allah'a döneceğiz'" yorumunu gören ünlü yapımcı "Ben döneceğim ama sizin gibi insanların döneceğini çok sanmıyorum! Islah olun umarım! Ya da olmayın! Olamayın" sözleriyle tepki gösterdi.

Kansere yakalandığını duyuran Armağan Çağlayan kendisine gelen yorumu görünce çılgına döndü: Islah olun

Kansere yakalandığını duyuran Armağan Çağlayan kendisine gelen yorumu görünce çılgına döndü: Islah olun

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Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Magazin

Armağan Çağlayan Magazin Haberler

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