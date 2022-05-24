Kansere yakalanan Billur Kalkavan, hastalığı nasıl öğrendiğini anlattı - Haberler

Eğlenceli kişiliğiyle tanınan başarılı oyuncu Billur Kalkavan'ın akciğer kanserine yakalandığı ortaya çıktı. Kalkavan'ın hastalığa yakalandığını duyuran Hamdi Alkan, meslektaşına destek olmayı ihmal etmedi.

"HASTALIĞI DUYUNCA BUĞRA'YLA ÇOK AĞLADIK"

Kısa sürede gündem olmasının ardından Posta'ya konuşan Kalkavan, hastalığı öğrendiği süreci şöyle anlattı: "Ocakta korona olmuştum. Sonrasında nefesim sıkışmaya başladı. Hastalıktan kalma sandım. Ciğer röntgenimi çektirdim. 2 aydır tedavi görüyorum. Duyunca Buğra ile çok ağladık. Ciğerimde bir kitle bulununca çok korktum. Buğra, bana hep destek, hep yanımda... Doktorların söylediği, bugüne kadar bu hastalığın bana hiçbir zarar vermediği. Çok kolay atlatacağım. O beni değil, ben onu yeneceğim."

"AĞIR GEÇİRMİYORUM, ÇAĞIMIZIN GRİBİ BU"

Saçlarının dökülmesiyle ilgili de konuşan ünlü isim, "Kel kalmak insana dokunuyor. Ama bir mahsuru olmadığını gördüm. Biraz kafam üşüyor. Saçlar sonra daha gür çıkıyormuş. Güçlü, mücadeleci, iyimser biriyim. Ruhum bir yere gitmek istese çok daha başka şartlarda giderdi. Korona olmazdım, nefesim sıkışmazdı, bu işaretleri de iyi okumak lazım. En güzeli ağır geçirmiyorum. Çağımızın gribi bu, atlatacağız" dedi.