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Kanser tedavisi gören oyuncu Nicki Aycox hayatını kaybetti

Magazin Haberleri

2005 yılında yayınlanan Supernatural dizisinin yıldızı Nicki Aycox uzun süredir mücadele ettiği kansere yenik düştü. Ünlü oyuncu 47 yaşında hayatını kaybetti.

2005 yılında yayın hayatına başlayan korku-gerilim türündeki Supernatural dizisiyle tanınan Nicki Aycox, 2021 yılından beri kanser tedavisi görüyordu.

47 yaşındaki oyuncudan kötü haber geldi. Ünlü oyuncunun ölüm haberini eşinin kardeşi Susan Raab Ceklosky verdi.

Kanser tedavisi gören oyuncu Nicki Aycox hayatını kaybetti

2021 yılında kendisine lösemi teşhisi konulduğunu paylaşan oyuncu "Herkese iyi olduğumu ve kemoterapiyle mücadeleme devam ettiğimi söylemek istiyorum" demişti.

Kanser tedavisi gören oyuncu Nicki Aycox hayatını kaybetti

Oyuncu daha önce Cold Case, LAX, Ed, Law & Order, Las Vegas, Dark Blue, USA High, Dark Angel, Ally McBeal, The X-Files, Boy Meets World, Providence gibi pek çok dizide rol almıştı.

Kanser tedavisi gören oyuncu Nicki Aycox hayatını kaybetti

Kanser tedavisi gören oyuncu Nicki Aycox hayatını kaybetti

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Magazin

Magazin Haberler

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