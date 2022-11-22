Kanser tedavisi gören oyuncu Nicki Aycox hayatını kaybetti

2005 yılında yayın hayatına başlayan korku-gerilim türündeki Supernatural dizisiyle tanınan Nicki Aycox, 2021 yılından beri kanser tedavisi görüyordu.

ÖLÜMÜNÜ KARDEŞİNİN EŞİ DUYURDU

47 yaşındaki oyuncudan kötü haber geldi. Ünlü oyuncunun ölüm haberini eşinin kardeşi Susan Raab Ceklosky verdi.

2021 YILINDA KANSER TEŞHİSİ KONMUŞTU

2021 yılında kendisine lösemi teşhisi konulduğunu paylaşan oyuncu "Herkese iyi olduğumu ve kemoterapiyle mücadeleme devam ettiğimi söylemek istiyorum" demişti.

BİRÇOK DİZİDE YER ALMIŞTI

Oyuncu daha önce Cold Case, LAX, Ed, Law & Order, Las Vegas, Dark Blue, USA High, Dark Angel, Ally McBeal, The X-Files, Boy Meets World, Providence gibi pek çok dizide rol almıştı.