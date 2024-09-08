Kanal D'nin yeni günlük dizisi 'Bizi Birleştiren Hayat' başlıyor

Bizi Birleştiren Hayat ekibi ilk bölümü birlikte izledi

İSTANBUL, - Kanal D, günlük dizi formatındaki yapımlarına bir yenisini daha ekliyor. Kanalın yeni günlük dizisi 'Bizi Birleştiren Hayat', pazartesi Kanal D ekranlarında olacak. Dizi ekibi ilk bölümü Işıklar Film Platosunda kurulan dev ekranda birlikte izledi. Son derece heyecanlı olduklarını söyleyen oyuncular, geri sayıma başladıklarını ifade etti.

Nilgün Kasapbaşoğlu ve Kayra Zabcı'nın başrollerinde yer aldığı dizinin yapımını Royal Pictures üstleniyor. Merakla beklenen dizinin oyuncu kadrosunda ise Emir Gülsever, Şerif Bozkurt, Yeşim Ceylan, Hazal Güzel, Doğaç Gözüdeli, Zelal Barlas, Irmak Korkmaz, Farah Nesrin Yıldırım, Ayça İşözen, Savaş Alp Başar, Elif Naz Sabuncu gibi isimler yer alıyor. Hafta içi her gün ekrana gelecek olan dizinin senaryosunu Berrin Tezcan Dağçınar kaleme alırken; yönetmen koltuğunda ise Ayhan Özdemir oturuyor.

'BÜYÜK BİR TİTİZLİKLE ÇALIŞIYORUZ'

İlk bölüm önce görüşlerini paylaşan Nilgün Kasapoğlu (Münevver) "Çekimler çok yoğun geçiyor. Günlük dizi gibi çekim yapmıyoruz. Yönetmenlerimiz büyük bir titizlikle çalışıyor. En ufak detay bile çekiliyor. Dizide yaşayan bir mahalle var. Seyircilerin böyle dizileri özlediğini düşünüyorum. Ailecek oturup izleyebilecekleri biz dizi hazırlıyoruz. Çok mutlu çalışıyoruz, herkesi ekran başına bekliyoruz. Dizide Münevver karakterine hayat veriyorum. Kocası ölmüş, konakta yaşayan bir oğlu bir kızı olan anne rolündeyim. Münevver duygularını içinde barındıran bir kadın. İşte o duygularını dışa vuramaması başına büyük dertler açacak" dedi.

Kayra Zabcı (Yasemin) ise "Gayet güzel, gülerek çalıştığımız bir set ortamımız var. Yönetmenlerimiz bunda payı büyük, çok teşekkür ediyoruz. Severek içine imza atmak istediğimiz bir iş oldu, takdir artık seyircinin" diye konuştu.

'AZ KALDI ÇOK HEYECANLIYIZ'

Yeşim Ceylan (Ayfer) da "Aslında dizideki Ayfer karakteri neşeli, yer yer hırsları öne çıkan çatışma yaratabilecek bir karakter. Keyifle oynuyorum umarım seyirci de keyif alır. Az kaldı çok heyecanlıyız, izleyenimiz çok olsun" ifadelerini kullandı.

'SENARYO ÇOK İYİ'

Şerif Bozkurt (Halil) ise "Herkese emeği için teşekkür ediyorum. Çok güzel bir iş oluyor. Senaryo çok iyi izleyici her bölümü hatta sahneyi merak edecek. Okuduğumda senaryo beni heyecanlandırmıştı. Halil karakterini oynuyorum. Halil, nesli tükenmiş adalet duygusu gelişmiş bir karakter. Münevver hanımla da kan bağı değil ama can bağı var" dedi.

Emir Gülsever (Burak) de "Proje benim ilk göz ağrım. Çok çalıştık, gecemizi gündüzümüze kattık. Mutluyum, umarım seyirciye de geçer, karşılığını alırız" diye konuştu.

'PROJEDE OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM'

Elif Naz Sabuncu (Pınar) ise "Böyle güzel bir projede olduğum için çok mutluyum. Benim de ilk projem heyecanlıyım. Pınar karakterini canlandırıyorum. Halil'in kızıyım, lise son sınıf öğrencisiyim. Pınar, ailesine çok bağlı, Mine ve Münevver hanımla güzel bir iletişimi olan bir kız" ifadelerini kullandı.

Ferah Nesrin Yıldırım (Emektar Suzan) da "Her izleyenin kendinden bir şey bulacağı bir dizi oluyor. Zaman zaman hüzünlenip zaman zaman da güleceğiz. İnsanlar, özellikle ailede sevgi ve fedakarlığın ne kadar önemli olduğunu fark edecek" dedi.

Hazal Güzel (Mine) ise "Gece gündüz çalışıyoruz, dizi çok güzel. Bu dizide yer aldığım için çok mutluyum. Heyecanlıyım, seyircinin diziyi beğeneceğini düşünüyorum" diye konuştu.

Öznur Kula (Pakize) da "Diziye dahil olduğum için çok mutluyum. Benim için çok anlamlı bir iş oldu" ifadelerini kullandı.

DİZİNİN HİKAYESİ

Soylu bir aileden gelen Münevver Hanım (Nilgün Kasapbaşoğlu), yıllar eskitse de hala gösterişli olan konağında, emektar hizmetçisi Suzan ile birlikte yaşamaktadır. Bir gece konağın kapısına, ablası tarafından bırakılan küçük kız çocuğu, bir tek Münevver'in değil, birçok kişinin de hayatını tamamen değiştirecektir. Küçük Mine, Münevver'in, aslında varlığından habersiz olduğu torunudur. Mine'nin boynundaki kolyeyi görünce neye uğradığını şaşıran Münevver Hanım, yıllardır kendisini arayıp sormayan kızının peşine düşer. Saklanan o kadar çok sır ve öyle bir cinayet vardır ki; bunların açığa çıkmasıyla Münevver dahil pek çok kişinin hayatı altüst olacak, düzenler bozulacak, yuvalar dağılacak ve artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.