Kameralar, kasa ve bilezikler... Güllü'nün eski sevgilisi konuştu

26 Eylül'de Yalova Çınarcık'taki evinin terasından düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, ünlü sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter geçtiğimiz Cuma günü "tasarlayarak yakınını kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Güllü'nün eski sevgilisi İlker Karaman ise Show TV'de yayınlanan "Bu Sabah" programına katılarak, ünlü şarkıcıyla son görüşmesine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Karaman, Güllü'nün olaydan yaklaşık 10–15 dakika önce kendisini aradığını ve güvenlik konusundaki endişelerini dile getirdiğini belirtti.

"KİMSEYE GÜVENMİYORUM, O YÜZDEN KAMERA TAKTIRDIM"

Karaman, Güllü'nün güvenlik şüpheleriyle ilgili şunları ifade etti:

"İlk ona gittiğimde, biz barışıktan sonra, baktım her taraf kamera… Ne bunlar diye sordum. 'Kimseye güvenmiyorum, o yüzden bu kadar kamera taktırdım' demişti bana. Kendi odasına da parmak iziyle giriliyordu. Ben bile giremiyordum. O gece kameraların fişleri çekikti. Yalnızca kendi odasındaki kameranın fişi takılıymış. Bazen gittiğimde 'Bu kameranın fişini kim çıkardı' diye serzenişte bulunuyordu. Kendisi tekrar takıyordu yerine. 'Kameraların fişleriyle kimse oynamasın, bunlara kimse dokunmasın' diyordu."

Güllü'nün, "Her parayla bilezik alıyorum, yatırım yapıyordum" dediğini söyleyen Karaman, sanatçının yatak odasında bir kasası bulunduğunu ve son görüşmelerinde, "Seninle helalleşmeye geldim. Seni çok üzdüm, birlikte ayağa kalkacağız, birlikte buralardan gideceğiz" sözlerini sarf ettiğini belirtti.

"MADDİYATLA İLGİLİ BANA BİLGİ VERMEDİ"

Karaman, son olarak sözlerine şunları ekledi:

"Güllü, maddiyatıyla alakalı bana hiç bilgi vermedi. Zaten ben maddiyatını da sormazdım ki ona… o konularda yıllardan beri neyi var neyi yok diye sormazdım. O bana söylerdi sadece. Eline geçen her parayla bilezik alıyordu. Bu bilezikleri kolundan çıkarmıyordu. Yatak odasında kasası vardı ama o kilitli miydi açık mıydı bilmiyorum. Olaydan sonra kasayı oğlu Tuğberk götürdüyse çok garip bir şey bu. 'Bergama'nın bir köyünde arsa buldum, oraya küçük bir ev yaparız' diyordu."