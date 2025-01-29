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Kalp ameliyatı geçiren Elvin Levinler'den duygusal paylaşım

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Birkaç gün önce kalp ameliyatı geçiren Elvin Levinler, sağlık durumunu anlatırken duygusal anlar yaşadı. Hastaneden paylaşım yapan Levinler, "Şu günler biraz daha sakin, yavaş, huzurlu ve hüzünlü geçiyor" dedi.

Sosyal medya fenomeni Elvin Levinler, geçtiğimiz günlerde kalp ameliyatı geçirmişti. Ameliyattan kısa bir süre önce babasını kaybeden ünlü oyuncu, sağlık durumunu takipçileriyle paylaşırken duygulandı.

Alemin Kralı isimli dizide rol alan eski oyuncu Elvin Levinler, uzun yıllardır sosyal medyada içerik üretiyor. 36 yaşındaki ünlü isim, birkaç gün önce kalp ameliyatı geçirmişti. Hastaneden paylaşım yapan Levinler, sağlık durumu hakkında şu açıklamayı yapmıştı.

"BİRAZ FAZLA YÜKLENDİĞİMİ BİLİYORDUM"

"Son zamanlarda kalbime biraz fazla yüklendiğimi biliyordum ama bu kadar ciddi sonuçları olabileceğimi düşünememiştim. Bugün kalbimden bir operasyon geçirdim, çok şükür her şey yolunda"

DUYGUSAL ANLAR YAŞADI

Hastaneden taburcu olan Elvin Levinler, son durumu hakkında bilgi verirken duygulanarak "İyiyim çok daha iyiyim. Öncesi zaten o kadar hararetliydi ki, şu günler biraz daha sakin, yavaş, huzurlu ve hüzünlü geçiyor" ifadelerini kullandı.

Kalp ameliyatı geçiren Elvin Levinler'den duygusal paylaşım

Kalp ameliyatı geçiren Elvin Levinler'den duygusal paylaşım
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMurat Celik:

Tanımıyorum ama geçmiş olsun

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