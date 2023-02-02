Kadın cinayetlerine tepki gösteren Gani Müjde'nin kullandığı ifadelere eleştiri yağıyor

Senarist Gani Müjde, sosyal medya hesabından çocuk ve kadın cinayetlerine tepki gösterirken "Karın gitse ne olur lan hayvan?" diyerek ağzını bozdu. Müjde'nin paylaşımı da kısa sürede gündem olunca özellikle kadın takipçilerinin tepkisini çekti.

Yönetmen ve senarist Gani Müjde, eşi evi terk ettiği için intikam almak için çocukların öldürülmesine tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından ağzını bozduğu bir paylaşım yapan Müjde'nin sözleri de tepki çekti.

"KARIN GİTSE NE OLUR LAN HAYVAN"

Twitter hesabından paylaşım yapan Gani Müjde, "'Boşanmak isteyen karısından intikam almak için çocuğunu öldürdü' haberleri dolu ortalık. Bir baba bunu nasıl yapabilir? Karın gitse ne olur lan hayvan? Tut ki yenisini bulamadın; gider 31 ç....? İnsan öz evladına, canına kıyar mı lan? Nasıl baktın çocuğunun gözlerine?" ifadelerini kullandı.

SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ

Gani Müjde'nin paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem olunca tepkiler de beraberinde geldi. Birçok kadın kullanıcı, "Akıl tutulması bu paylaşım" ve "Öfkemiz ortak ama bu tweet yakışmamış" yorumları yaptı.

ELEŞTİRİLERE CEVAP VERİRKEN DE AĞZINI BOZDU

Paylaşımından dolayı tepki çeken Gani Müjde, eleştire cevap verirken bir kez daha ağzını bozarak "Terkedilen erkeklerin karılarını ve çocuklarını öldürmeye iten sebeplerin başında 'Fallus kompleksi' olduğunu bilmeyenler üslubumla ilgili duyar kasmasınlar. Biri 'adam cinnet geçirdiyse ne yapsın?' yazmış. Cinnetine s...yım. İnsan karısına kızıp kendi çocuğunu boğar mı lan?" dedi.