Kader Bağları dizisi 5. bölümle final yapıyor

Başrollerinde Ayça Ayşin Turan, Serkan Çayoğlu, Arzu Gamze Kılın, Alptekin Serdengeçti, Zeynep Köse, Mehmet Aykaç, Betül Çobanoğlu, Sanem Babi ve Nazlı Bulum gibi isimlerin paylaştığı Kader Bağları dizisi, reytinglerde istenilen başarıyı yakalayamadığı için final yapıyor.

MACERASI 5 BÖLÜM SÜRDÜ

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, kanalın ilk bölümden itibaren düşük reyting alan dizisi Kader Bağları için kötü haber geldi. Bazı sahneleri Karadağ'da çekilen dizinin geçen hafta yönetmeni değişmiş ve Benal Tairi görevini Ersoy Güler'e devretmişti. Bu hafta 4. bölümü ekrana gelecek dizi, 5. bölümde final yapacak.