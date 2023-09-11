Kaan Urgancıoğlu'nun Kiracı Olduğu Evini Yüksek Fiyata Kiraya Verdiği İddia Edildi

Yargı dizisinin başrol oyuncusu Kaan Urgancıoğlu'nun evlendikten sonra eşinin yaşadığı eve taşındığı, kendi kiracı olduğu Cihangir'deki evi de başkasına daha yüksek fiyata kiraya verdiği ileri sürüldü. Urgancıoğlu'nun bu durumun ortaya çıkmasıyla ev sahibiyle de davalık olduğu iddia edildi.

'Yargı' dizisinin başrol oyuncusu Kaan Urgancıoğlu'nun evlendikten sonra eşinin yaşadığı eve taşındığı, kendi kiracı olduğu Cihangir'deki evi de başkasına daha yüksek fiyata kiraya verdiği ileri sürüldü.

Urgancıoğlu'nun bu durumun ortaya çıkmasıyla ev sahibiyle de davalık olduğu iddia edildi.

"HUKUKİ YOLLARA BAŞVURACAĞIM"

Sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yapan oyuncu, "Çeşitli mecralarda hakkımda çıkan asılsız iddialar ve yakışıksız ifadelerle bezeli 'haber' olarak değerlendirilmesi mümkün olmayan yazılar gerçeği yansıtmamaktadır.

Öncesinde benimle iletişime geçerek doğruluğunu teyit etme gereği dahi duyulmadan hazırlanan, kişilik haklarımı ihlal eden bu yazılara karşı hukuki yollara müracaat edeceğimi belirtir, ilgili tarafları daha sorumlu davranmaya davet ederim" ifadelerini kullandı.