Justin Bieber kabus dolu günler yaşıyor! Eşi dua istedi

ABD'li model Hailey Baldwin ile 2018'de evlenen, Ağustos 2024'te Jack Blues'un doğumuyla baba olan Kanadalı şarkıcı Justin Bieber son zamanlarda zor günler geçiriyor. Bieber, son dönemde sergilediği sıra dışı davranışlar ve sağlıksız görüntüsüyle hayranlarını endişelendirmeye devam ediyor.

Sokaklarda bitkin ve dikkatsiz bir halde dolaşan Bieber, bir süredir tuhaf kıyafet tercihleri ve dengesiz hareketleriyle dikkat çekiyor. Üstelik tüm uyarılara rağmen sosyal medya hesabında uyuşturucu kullandığını ima eden paylaşımlar yapması, endişeleri daha da artırıyor. Ünlü isme yakın kaynaklar, Bieber'ın ruhsal olarak zorlu bir süreçten geçtiğini öne sürüyor. Çocuk yaşta şöhreti yakalayan ve sonrasında ağır psikolojik sorunlar yaşayan Britney Spears ve Amanda Bynes gibi isimlere benzetilen Bieber'ın, benzer bir çöküş yaşadığı iddia ediliyor.

AİLESİ VE EŞİ HAİLEY BALDWİN ENDİŞELİ

Bieber'a en yakın isimlerden biri olan eşi Hailey Baldwin'in, arkadaşları ve ailesinden kocası için dua etmelerini istediği ortaya çıktı. İddialara göre, Justin Bieber artık yemek yemeyi ve uyumayı bile ihmal ediyor. Yakın çevresi, şarkıcının manik tavırlar sergilediğini, geceleri uykusuz kalıp dengesiz mesajlar gönderdiğini ve çoğu zaman konuşmalarının mantık çerçevesine oturmadığını dile getiriyor. Bir tanık, ünlü yıldızın içinde bulunduğu durumu şu sözlerle özetledi: "O bir sarmalın içinde. Manik davranışları var, uyumuyor, neredeyse hiç yemek yemiyor ve gecenin bir yarısı anlamsız mesajlar gönderiyor."

BİEBER KENDİ DURUMUNUN FARKINDA BİLE DEĞİL

Tüm bu gelişmelere rağmen Justin Bieber'ın kendi sağlık durumunun ciddiyetini fark edemediği söyleniyor. Yardıma ihtiyacı olduğunu kabul etmeyen şarkıcının, çevresindekilerin endişelerine de kayıtsız kaldığı belirtiliyor. Bieber, geçmişte de madde bağımlılığı ve ruhsal sorunlarla mücadele ettiğini açıklamıştı. 2019 yılında yaptığı bir itirafta, güvenlik görevlilerinin geceleri nabzını kontrol ettiğini ve nefes alıp almadığını görmek için sık sık odasına girdiğini söylemişti.

AYRILIK İDDİALARIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Geçtiğimiz aylarda eşi Hailey Bieber'ı Instagram'dan takipten çıkınca hakkında 'ayrılık' iddiaları çıkan isim, sosyal medya hesabının çalındığını ve bunu kendisinin değil hesabına erişen bir başka kişinin yaptığını iddia etmişti.