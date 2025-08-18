Jrokez'in ölümünün ardından Eldorina hedef oldu: Ölüm ve tecavüz tehdidi aldım

Jrokez'in ölüm haberinin ardından yayınına devam ettiği için tepki gören yayıncı Eldorina, gözyaşları içinde isyan etti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Eldorina, 'Ölüm tehdidi ve tecavüz edilmekle tehdit edildim' sözleriyle yaşadığı baskıyı anlattı.

Kick platformunda "Jrokez" adıyla tanınan yayıncı Oğuzhan Dalgakıran, İstanbul'daki 12. kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Genç yayıncının ölümü, oyun ve yayın dünyasında büyük üzüntü yarattı.

"HEM FENERBAHÇE HEM YAYINLAR BENİ YORDU"

Vefatından kısa süre önce sosyal medya hesabından paylaşım yapan Dalgakıran, kendisini halsiz hissettiğini belirterek, "Sanırım hem Fenerbahçe hem yoğun yayın serisi beni yordu" ifadelerini kullandı. Ayrıca son canlı yayınında izleyicilerine duygusal sözlerle veda ettiği ortaya çıktı, "Öpüyorum hepinizi dostlarım, Allah'a emanet olun. Hepinize iyi geceler diliyorum, seviliyorsunuz."

ELDORİNA'YA TEPKİ YAĞDI

Oğuzhan Dalgakıran'ın ani ölümü duyulduğu sırada yayın yapan isimlerden biri olan "Eldorina" lakaplı yayıncı Gizem Çağlar, yayınına devam etmesi nedeniyle sosyal medyada hedef alındı.Çağlar, kendisine yöneltilen tepkiler karşısında gözyaşlarını tutamadı, "Sanki kazayı ben yaptırmışım gibi davranan insanlar var. Elim ayağım titriyor."

"ÖLÜM TEHDİDİ ALDIM"

Yaşadığı baskının ardından sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yapan Eldorina, aldığı ağır tehditleri paylaştı: Ölüm tehdidi ve tecavüz edilmekle tehdit edildim.

Jrokez'in ölümünün ardından Eldorina hedef oldu: Ölüm ve tecavüz tehdidi aldım

