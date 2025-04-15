Uluslararası suç örgütlerine operasyon! 13 milyar TL mal varlığına el konuldu

Suç örgütlerine tarihi operasyon! El konulan tutar dudak uçuklatıyor
Özgür Özel, Erdoğan'a 75 bin TL tazminat ödeyecek

Bu konuşma Özgür Özel'e epey pahalıya patladı
Türkiye'nin konuştuğu yasak aşk skandalı sonrası RTÜK'ten inceleme kararı

Türkiye'nin konuştuğu yasak aşk skandalına RTÜK el attı
Cumhurbaşkanlığı seçimini bilen şirketten yeni anket! 38 vekili olan parti baraj altında

Son ankette dikkat çeken sonuçlar! 38 vekili olan parti baraj altında

Jennifer Lopez Türkiye'ye geliyor! Bilet fiyatları cep yakıyor

Jennifer Lopez Türkiye'ye geliyor! Bilet fiyatları cep yakıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez, Türk hayranlarıyla buluşmak için gün sayıyor. 1 Temmuz'da Antalya ve 4 Temmuz'da İstanbul'da sevenleriyle buluşmaya hazırlanan Lopez'in konserlerine ait bilet fiyatları ise oldukça yüksek. Antalya'daki konserin ayakta dinleme biletleri 25.802 TL ile 71.951 TL arasında değişirken, İstanbul konseri için fiyatlar 10.859 TL ile 93.953 TL arasında.

Dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez, Türk hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. "Jenny from the Block" şarkısıyla milyonların gönlünü fetheden Lopez, bu yaz Antalya ve İstanbul'da sahne alacak.

FİYATLAR BELLİ OLDU

Yıldız sanatçının ilk durağı 1 Temmuz'da Antalya olacak. Denize nazır atmosferiyle dikkat çeken konser alanında, hayranlarını unutulmaz bir gece bekliyor. Ancak bu eşsiz deneyim için ödenecek bilet fiyatları adeta dudak uçuklatıyor. Antalya'daki konserin ayakta dinleme biletleri 25.802 TL ile 71.951 TL arasında değişiyor. Lopez, Antalya'daki performansının ardından 4 Temmuz'da İstanbul'da hayranlarıyla buluşacak. İstanbul konseri için ayakta dinleme bilet fiyatları ise 10.859 TL ile 93.953 TL arasında. Üstelik VIP bilet seçenekleri ve özel localar da mevcut. Jennifer Lopez konserlerinin VIP bölümü biletleri ise 98.267 TL ila 666.000 TL arasında satışa çıktı.

LOPEZ'İN KONSER TARİHLERİ NETLEŞTİ

Jennifer Lopez'in Türkiye konserleri, 2025 yazında müzikseverlerle buluşacak. İşte Lopez'in Türkiye ve Avrupa'daki turne programı şöyle:

1 Temmuz 2025: Antalya (Lüks Otel Sahnesi)

4 Temmuz 2025: İstanbul (Yenikapı Festivalpark)

20 Temmuz 2025: Budapeşte

25 Temmuz 2025: Varşova

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıAhmet AKGÜL:

BANA 1000 TL VER HAYRINA DESEN VERMEZLER. ELİN GAVURUNA PARA YAĞDIRIRLAR, SONRADA GEÇİNEMİYORUZ PATATES ÇOK PAHALI. :d AKIL ÇOK BÜYÜK NİMET.

Yorum Beğen44
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Maliye Bakanlığı bu konsere gidenlerin vergi beyannamelerini ciddi bir şekilde incelemeli ..

Yorum Beğen28
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMGk:

Nene keriz yolmaya geliyor

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.