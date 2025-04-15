Jennifer Lopez Türkiye'ye geliyor! Bilet fiyatları cep yakıyor

Dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez, Türk hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. "Jenny from the Block" şarkısıyla milyonların gönlünü fetheden Lopez, bu yaz Antalya ve İstanbul'da sahne alacak.

FİYATLAR BELLİ OLDU

Yıldız sanatçının ilk durağı 1 Temmuz'da Antalya olacak. Denize nazır atmosferiyle dikkat çeken konser alanında, hayranlarını unutulmaz bir gece bekliyor. Ancak bu eşsiz deneyim için ödenecek bilet fiyatları adeta dudak uçuklatıyor. Antalya'daki konserin ayakta dinleme biletleri 25.802 TL ile 71.951 TL arasında değişiyor. Lopez, Antalya'daki performansının ardından 4 Temmuz'da İstanbul'da hayranlarıyla buluşacak. İstanbul konseri için ayakta dinleme bilet fiyatları ise 10.859 TL ile 93.953 TL arasında. Üstelik VIP bilet seçenekleri ve özel localar da mevcut. Jennifer Lopez konserlerinin VIP bölümü biletleri ise 98.267 TL ila 666.000 TL arasında satışa çıktı.

LOPEZ'İN KONSER TARİHLERİ NETLEŞTİ

Jennifer Lopez'in Türkiye konserleri, 2025 yazında müzikseverlerle buluşacak. İşte Lopez'in Türkiye ve Avrupa'daki turne programı şöyle:

1 Temmuz 2025: Antalya (Lüks Otel Sahnesi)

4 Temmuz 2025: İstanbul (Yenikapı Festivalpark)

20 Temmuz 2025: Budapeşte

25 Temmuz 2025: Varşova