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İstiklal'deki patlamaya sessiz kalıp Konya'daki katliama tepki gösteren Tarkan'dan eleştirilere cevap

Magazin Haberleri

İstiklal Caddesi'ndeki patlamayla ilgili bir paylaşım yapmayan Tarkan'ın Konya'daki barınakta yaşanan köpeğe işkence olayına sessiz kalmaması tepki çekti. İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya sessiz kaldığı için eleştirilen Tarkan, "Ben beni bilirim. Beni bilen de iyi bilir. O da bana yeter. Susarım o yüzden" dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bir görevlinin elindeki kürekle bir köpeğe vurarak ölümüne neden olduğu iddia edilen görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu. İnfial yaratan görüntülere Tarkan da sessiz kalmayarak sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda yaşananların hesabının sorulması gerektiğini belirten Tarkan, "İzleyemedim üzüntümden bu korkunç görüntüleri. Bu nasıl bir caniliktir ve bu caniliğe tanık olanlar ne vicdansızdır ki bir dur demez, önüne geçmezler bunun. İnsanlığımdan bir daha utandım. Hesabı sorulmalı bunun, cezası verilmeli hayvanlara işkence yapan bu canilerin. Gerçi hep diyoruz bunları ama o sözüm ona yetkililer 3 maymunu oynuyorlar hep. Bilsinler ki, onlar da bu caniler kadar suçlular kayıtsız kaldıkları için" dedi.

İstiklal'deki patlamaya sessiz kalıp Konya'daki katliama tepki gösteren Tarkan'dan eleştirilere cevap

Tarkan'ın paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken kullanıcılar da ikiye bölündü. Bir kısım paylaşımından dolayı Tarkan'a destek olurken bir kısım da "İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya neden sessiz kaldın" yorumunu yaptı.

İstiklal'deki patlamaya sessiz kalıp Konya'daki katliama tepki gösteren Tarkan'dan eleştirilere cevap

Gelen eleştirilerin ardından Instagram hesabından yeni bir paylaşım yapan Tarkan, "Söz gümüşse sükut altındır. Ben beni bilirim. Beni bilen de iyi bilir. O da bana yeter. Susarım o yüzden. Ha, ben susarım ama şarkılarım rahat durmaz" ifadelerini kullandı.

İstiklal'deki patlamaya sessiz kalıp Konya'daki katliama tepki gösteren Tarkan'dan eleştirilere cevap

Ecem Altan
Ecem Altan
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Yorumlar (2)

öncevatan :

insan hayatı söz konusu olunca görmezden gelir. Pkk ya bir söz etmez.....

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Altay Bozkurt:

ELLI YILDIR AMERIKAYA YAMA OLMUS BIR INSAN ! 40 YILDA BIR SADECE KONSER VERIP MANGIRLARI CEBE INDIRAGANDI YAPMAK ICIN TÜRKIYEYE GELEN BIRISIN!!! EVET BIZ SENI GERCEKTEN COK IYI BILIRIZ , MERAK ETME !

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