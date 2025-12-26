İşte ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın son hali

Bir süredir karaciğer yetmezliği tedavisi gören ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın son hali üzdü. Geniş Aile dizisinde canlandırdığı "Cevahir" karakteriyle tanınan Özkan, Konya'da bir restoranda yemek yerken görüntülendi.

UFUK ÖZKAN'IN SON HALİ ÜZDÜ

Özkan'ın üzgün hali dikkatlerden kaçmadı. Ünlü isme "O eski neşen yine gelir umarım abi", "Abi Allah acil şifalar versin", yorumları geldi.

KARACİĞER YETMEZLİĞİ TEDAVİSİ GÖRÜYOR

Öte yandan Özkan, geçtiğimiz aylarda evinde fenalaşmasının ardından ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

Birkaç gün hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Özkan tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edilmişti. Ufuk Özkan o dönem şunları söylemişti: "Arayan, soran herkese çok teşekkür ederim. Sevginizi iliklerime kadar hissettim. Bir kez daha ne kadar çok sevenim olduğunu gördüm. Kullandığım ilacın yan etkisi sebebiyle vücudumda çıkan lekeler ve şiddetli mide bulantısı yaşadım. Riskli grupta olduğum için doktorlar gözetim altında tutmak istedi. Şu an iyiyim." demişti.