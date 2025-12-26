Haberler

İşte ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın son hali

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Geniş Aile dizisindeki "Cevahir" rolüyle tanınan ünlü oyuncu Ufuk Özkan, bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. Karaciğer nakli onaylanmayan Özkan'ın bir restoranda yemek yediği anlar çıktı.

Bir süredir karaciğer yetmezliği tedavisi gören ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın son hali üzdü. Geniş Aile dizisinde canlandırdığı "Cevahir" karakteriyle tanınan Özkan, Konya'da bir restoranda yemek yerken görüntülendi.

UFUK ÖZKAN'IN SON HALİ ÜZDÜ

Özkan'ın üzgün hali dikkatlerden kaçmadı. Ünlü isme "O eski neşen yine gelir umarım abi", "Abi Allah acil şifalar versin", yorumları geldi.

İşte ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın son hali

KARACİĞER YETMEZLİĞİ TEDAVİSİ GÖRÜYOR

Öte yandan Özkan, geçtiğimiz aylarda evinde fenalaşmasının ardından ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

İşte ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın son hali

Birkaç gün hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Özkan tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edilmişti. Ufuk Özkan o dönem şunları söylemişti: "Arayan, soran herkese çok teşekkür ederim. Sevginizi iliklerime kadar hissettim. Bir kez daha ne kadar çok sevenim olduğunu gördüm. Kullandığım ilacın yan etkisi sebebiyle vücudumda çıkan lekeler ve şiddetli mide bulantısı yaşadım. Riskli grupta olduğum için doktorlar gözetim altında tutmak istedi. Şu an iyiyim." demişti.

Kaynak: Haberler.com / Magazin
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıMÜNİR VERİVER:

rabbim şifalar versin. herzaman güldürmüştür beni, Allahta onu guldürsün. cocuklarina bağışlasın.

Yorum Beğen113
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBARBAROS:

Allah şifa versin.

Yorum Beğen82
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarırbmnv7rs97:

Allah şifa bekleyen tüm kullarına Şafii ismiyle acil şifalar versin

Yorum Beğen33
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTayyip Reis:

Rabbim sağlık sıhhat versin çok severim ufuk abiyi, tüm dizilerini severek izledim.

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Apar topar final yapan dizi hakkında bomba iddia: Set çalışanını döverek öldürdüler

Final yapan dizi için bomba iddia: Set çalışanı dövülerek öldürüldü
12 yaşındaki küçük kahraman, direksiyonda bayılan annesinin aracını durdurdu

Soğukkanlılığıyla büyük bir faciayı önledi
18 yaşındaki Sümeyye'nin ölümünde gizem çözüldü! Kapıcı gözaltında

Sümeyye'nin ölümünde gizem çözüldü! Katili yasak aşkı çıktı
AK Parti harekete geçti: Vatandaşın yaka silktiği konu için yasal düzenleme geliyor

Vatandaşın yaka silktiği konu için yasal düzenleme geliyor
Bu görüntüler geride kaldı, işte muhteşem değişimin görüntüleri

Bu görüntüler geride kaldı, işte muhteşem değişimin görüntüleri
Apar topar final yapan dizi hakkında bomba iddia: Set çalışanını döverek öldürdüler

Final yapan dizi için bomba iddia: Set çalışanı dövülerek öldürüldü
12 yaşındaki küçük kahraman, direksiyonda bayılan annesinin aracını durdurdu

Soğukkanlılığıyla büyük bir faciayı önledi
Ömer Sarıgül'den karşı hamle: Revna Sarıgül'e 10 milyon TL'lik dava

Eşi 3.3 milyon TL nafaka istemişti, Ömer Sarıgül'den karşı hamle