Yine aynı illet: 15 köy karantinaya alındı, camilerden anons yapılacak

Kütahya Domaniç’te şap hastalığı nedeniyle 15 köy karantinaya alınırken, hayvan hareketleri yasaklandı ve kurallara uymayanlara ceza uygulanacağı açıklandı. Yetkililer, vatandaşların bilgilendirilmesi amacıyla camilerden anonslar yapılacağını duyurdu.

Kütahya’nın Domaniç ilçesine bağlı Kırık köyünde şap hastalığı tespit edilmesi üzerine bölgede geniş çaplı önlemler alındı. Hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla 15 köy karantina altına alındı.

Domaniç Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, hayvan alım-satımı ile hayvanların meraya çıkarılması geçici süreyle yasaklandı.

YASAKLARA UYMAYANLARA CEZA

Yetkililer, alınan tedbirlere uymayanlar hakkında 5996 sayılı Kanun kapsamında cezai işlem uygulanacağını duyurdu. Karantina uygulanan köyler arasında Kırık, Aksu, Berçin, Çiftlik, Bükerler, Küçükköy, Çokköy, Çamlıca, Çarşamba, Karaköy, Güney, Kozcağız, Muhacırlar, Fındıcak ve Seydikuz yer aldı.

CAMİLERDEN ANONS YAPILACAK

Yetkililer, vatandaşların bilgilendirilmesi amacıyla camilerden anonslar yapılacağını belirtirken, resmi duyuruların takip edilmesi gerektiğini vurguladı. Bölgede hastalığın kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Dünyada benzeri az! İran, ABD'nin göz bebeğine saldırdı

Tansiyon düşmüyor: İran, ABD'nin göz bebeğine saldırdı
Arabulucu ülke kritik 48 saate işaret etti! İran'ın sadece iki şartı var

Arabulucu ülke savaş için süre verdi! İran'ın sadece iki şartı var
Yorumlar (1)

BARBAROS:

Hayvanlara Şap Aşısı yapılmıştır köyde.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Darphane'den UTTS ile ilgili İsrail iddialarına yalanlama

Darphane'den ortalığı karıştıran "İsrail" iddiasına açıklama geldi
Zabıtaya tekme tokat saldırı! Polis gelene kadar durmadı

Zabıtaya tekme tokat saldırı! Polis gelene kadar durmadı
İran ilk kez nokta atışı hedef verdi: Menzilimize girdiği an vuracağız

İran ilk kez nokta atışı hedef verdi: Menzilimize girdiği an vuracağız
Ölen tıp öğrencisi son mesajında söylemiş: Tüm Türkiye ismimi duyacak

Yaren'in son mesajı kahretti: Tüm Türkiye ismimi duyacak
Darphane'den UTTS ile ilgili İsrail iddialarına yalanlama

Darphane'den ortalığı karıştıran "İsrail" iddiasına açıklama geldi
OnlyFans modelinden bomba bir açıklama daha

Tek cümlesiyle ortalığı karıştırdı
FIFA en çok taraftara sahip kulüpleri açıkladı! Fenerbahçe tarih yazdı

En çok taraftara sahip kulüpler belli oldu! Fenerbahçe tarih yazdı