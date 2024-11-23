İstanbul Havalimanı'nda yolculara Şevval Sam sürprizi

İstanbul Havalimanı'na gelen yolcular Şevval Sam sürpriziyle karşılaştı. Şiddetli lodos nedeniyle uçağı rötar yapan Sam ve ekibi, konser provasını İstanbul Havalimanı'nda yapmak zorunda kaldı.

KONSER ÖNCESİ PROVASINI HAVALİMANINDA YAPTI

Antalya'daki konserine gitmek için İstanbul Havalimanı'na gelen ünlü sanatçı Şevval Sam ve ekibi, uçak saatini Türk Hava Yolları (THY) iç hat lounge salonunda bekledi. Uçuşlarının İstanbul'da etkili olan lodos nedeniyle rötara girdiğini öğrenen ünlü sanatçı, konser öncesi son provasını havalimanında yapmaya karar verdi.

RÖTAR YİYEN YOLCULARA SÜRPRİZ KONSER

Sam ve orkestrası uçuş saatine kadar sahnede seslendirecekleri eserleri söylerken diğer yolcularda şarkılara eşlik etti. Yaşanan o anları cep telefonu kameralarıyla kaydeden diğer yolcular, havalimanı konserini sosyal medya hesaplarından paylaştı.