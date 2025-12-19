Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 3. dalga: Ezgi Eyüboğlu dahil 7 kişi gözaltına alındı

Medya sektöründeki ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonları devam ediyor. 7 şüpheli daha gözaltına alındı.

4 KİŞİYE 'FUHŞA TEŞVİK' SUÇLAMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçundan Eser Küçükerol, İsmail Ahmet Akçay, 'Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak' suçundan Saadet Ezgi Eyyüboğlu, 'Fuhuşa Teşvik ve Aracılık Etme' suçundan Yiğit Macit, Mehmet Ali Gül, Gizem Türedi ve Mehmet Güçlü gözaltına alındı.

Ezgi Eyyüboğlu

19 ADET ORTA KISIMLARI KESİK SAHTE DOLAR ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin evinde yapılan aramalarda, 3 ruhsatsız tabanca, 111 adet uyuşturucu hap, 4 parça kristal şeklinde uyuşturucu madde, çok sayıda uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparatlar ve uyuşturucu madde öğütücüsü, 9 deste üstünde ve altında 100'er dolar bulunan boş kağıtlarının bulunduğu deste ve 19 adet orta kısımları kesik sahte dolar ele geçirildi.

DÜN GÖZALTINA ALINAN 4 İSİM SERBEST

Öte yandan; İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamındadün yapılan operasyonda; oyuncu İrem Sak, sosyal medya fenomeni Danla Biliç, Mümine Senna Yıldız ve şarkıcı Aleyna Tilki gözaltına alındı. Kan ve saç örneği alınan isimler Adli Tıp Kurumu'nda işlemleri sonrası serbest bırakıldı.

İLK DALGADA HADİSE, DEMET EVGAR, MERT YAZCIOĞLU GİBİ ÜNLÜ İSİMLER VARDI

Operasyonun ilk dalgasında ise; aralarında Dilan Polat, Engin Polat, Hadise Açıkgöz, İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Berrak Tüzünataç, Demet Evgar Babataş, Duygu Özaslan Mutaf, Zeynep Meriç Aral Keskin, Özge Özpirinçci, Feyza Altun, Derin Talu, Deren Talu, Metin Akdülger, Ceren Moray Orcan, Ziynet Sali ve Mert Yazıcıoğlu'nun da bulunduğu 19 kişi gözaltına alınmıştı. Şahıslar, ifadeleri ve kan örnekleri alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.