Haberler

Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 3. dalga: Ezgi Eyüboğlu dahil 7 kişi gözaltına alındı

Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 3. dalga: Ezgi Eyüboğlu dahil 7 kişi gözaltına alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında ünlü isimlere operasyon düzenlendi. Ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu'nun da aralarında olduğu 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda aparat ve uyuşturucu madde öğütücüsü ele geçirildi.

  • Ezgi Eyüboğlu dahil 7 kişi, uyuşturucu ve fuhuşa teşvik suçlamalarıyla gözaltına alındı.
  • Şüphelilerin evlerinde 3 ruhsatsız tabanca, 111 uyuşturucu hap, 4 parça kristal uyuşturucu ve 19 adet orta kısımları kesik sahte dolar ele geçirildi.
  • Dün gözaltına alınan İrem Sak, Danla Biliç, Mümine Senna Yıldız ve Aleyna Tilki serbest bırakıldı.

Medya sektöründeki ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonları devam ediyor. 7 şüpheli daha gözaltına alındı.

4 KİŞİYE 'FUHŞA TEŞVİK' SUÇLAMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçundan Eser Küçükerol, İsmail Ahmet Akçay, 'Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak' suçundan Saadet Ezgi Eyyüboğlu, 'Fuhuşa Teşvik ve Aracılık Etme' suçundan Yiğit Macit, Mehmet Ali Gül, Gizem Türedi ve Mehmet Güçlü gözaltına alındı.

Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 3. dalga: Ezgi Eyüboğlu dahil 7 kişi gözaltına alındıEzgi Eyyüboğlu

19 ADET ORTA KISIMLARI KESİK SAHTE DOLAR ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin evinde yapılan aramalarda, 3 ruhsatsız tabanca, 111 adet uyuşturucu hap, 4 parça kristal şeklinde uyuşturucu madde, çok sayıda uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparatlar ve uyuşturucu madde öğütücüsü, 9 deste üstünde ve altında 100'er dolar bulunan boş kağıtlarının bulunduğu deste ve 19 adet orta kısımları kesik sahte dolar ele geçirildi.

Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 3. dalga: Ezgi Eyüboğlu dahil 7 kişi gözaltına alındı

DÜN GÖZALTINA ALINAN 4 İSİM SERBEST

Öte yandan; İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamındadün yapılan operasyonda; oyuncu İrem Sak, sosyal medya fenomeni Danla Biliç, Mümine Senna Yıldız ve şarkıcı Aleyna Tilki gözaltına alındı. Kan ve saç örneği alınan isimler Adli Tıp Kurumu'nda işlemleri sonrası serbest bırakıldı.

Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 3. dalga: Ezgi Eyüboğlu dahil 7 kişi gözaltına alındı

İLK DALGADA HADİSE, DEMET EVGAR, MERT YAZCIOĞLU GİBİ ÜNLÜ İSİMLER VARDI

Operasyonun ilk dalgasında ise; aralarında Dilan Polat, Engin Polat, Hadise Açıkgöz, İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Berrak Tüzünataç, Demet Evgar Babataş, Duygu Özaslan Mutaf, Zeynep Meriç Aral Keskin, Özge Özpirinçci, Feyza Altun, Derin Talu, Deren Talu, Metin Akdülger, Ceren Moray Orcan, Ziynet Sali ve Mert Yazıcıoğlu'nun da bulunduğu 19 kişi gözaltına alınmıştı. Şahıslar, ifadeleri ve kan örnekleri alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
Haberler.com
500

Yorumlar (13)

Haber YorumlarıMehmet Kılınç:

iktidarın işi gücü kalmadı öcü avına başladı.yrk gündem bu oldu.ülkeyi batırmış bir iktidarın oluşturduğu gümden .

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme45
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıerman genç :

senin mantığına göre gündem değişmesin diye ne tür adi suç var kimseye dokunulmasın yakalanmasın devam etsin herkes öylemi

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıMGk:

Narkotik şube emniyet savcılık yatsın mı

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıYorumsuz:

Vay arkadaş memlekete bakarmısın!

Yorum Beğen65
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

lağım çukuruna dönmüş

yanıt35
yanıt1
Haber YorumlarıYılmaz TUTAL:

Alooooooo, admin, Akif bak ne diyor? Soylu ile aralarındaki ilişkinin haberlerinde yorumları açsanaaaaa.

yanıt7
yanıt3
Haber Yorumlarıosman baser:

düğümü çözmenin yolunu bulduk yumağın devamı gelecek .

Yorum Beğen34
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıRemzi YILMAZ:

m.ali erbilide kodese bekliyoruz

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla

Tüm 13 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görümce dehşeti! Eski yengesini akaryakıt istasyonunda bıçakladı

Görümce dehşeti! Akaryakıt istasyonunu kana buladı
Bir garip transfer hikayesi! Genç futbolcu istese de Süper Lig'e dönemiyor

Genç futbolcu istese de Süper Lig'e dönemiyor
Japonya'daki sauna yangınında 2 kişi feci şekilde can verdi

Çıkan yangında saunada mahsur kalan karı koca feci şekilde can verdi
Mezarda alkol polemiği büyüyor: Tartışmaya Külliye de dahil oldu

Mezarda alkol polemiği büyüyor: Tartışmaya Külliye de dahil oldu
Berkay lüks ev aldı ama ailesiyle otelde yaşıyor! Sebebi ortaya çıktı

Lüks ev aldı ama ailesiyle otelde yaşıyor! Sebebi ortaya çıktı
MasterChef Sergen'den şok itiraf: Survivor yarışmacısına aşık olduğunu açıkladı

Sergen'den şok itiraf: Survivor yarışmacısına aşık olduğunu açıkladı
Görümce dehşeti! Eski yengesini akaryakıt istasyonunda bıçakladı

Görümce dehşeti! Akaryakıt istasyonunu kana buladı
Bir garip transfer hikayesi! Genç futbolcu istese de Süper Lig'e dönemiyor

Genç futbolcu istese de Süper Lig'e dönemiyor
Japonya'daki sauna yangınında 2 kişi feci şekilde can verdi

Çıkan yangında saunada mahsur kalan karı koca feci şekilde can verdi
Babasının cenazesinde yaşadığı olayla ikinci kez yıkıldı: Bize bir acı daha yaşattılar

Babasının cenazesinde yaşadığı olayla ikinci kez yıkıldı
ChatGPT'nin 'En yaşanılmaz ilçe' yanıtı belediye başkanını küplere bindirdi

ChatGPT'nin "Yaşanılmaz ilçe" yanıtı belediye başkanını sinirlendirdi
26 şirkete 'kara para' operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

26 şirkete dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var
ATM'den para çekmede yeni dönem! 1 Ocak'ta başlıyor

ATM'den para çekmede yeni dönem! 1 Ocak'ta başlıyor
40 yıl önce dehşet saçan seri katil, zehirli iğneyle idam edildi

Ülkeyi kana bulayan seri katil, 40 yıl sonra idam edildi
Fenerbahçe, Samsunspor'un yıldızını radara aldı

Tedesco'nun "Beğeniyorum" dediği yıldıza kancayı attı
title