İsrail'den telefonla bağlanıp 3 puan vermiş! Eurovision finalinde çarpıcı Türkiye detayı

Eurovision Şarkı Yarışması'nın finali İsveç'in Malmö kentinde düzenleniyor. Finalde ipi hangi ülkenin göğüsleyeceği merak konusu olurken, yarışma esnasında Türkiye ile ilgili ilginç anlar yaşandı.

İSRAİL'DEN BAĞLANIP TÜRKİYE'YE OY VERDİ

Programda yine 1975 yılında İsveç'te düzenlenen Eurovision finalinden görüntülere yer verildi. Görüntülerde İsrail'den bir kişi finale telefonla bağlandı. Program sunucusu Karin Falck İsrailli kişiye hangi ülkeye oy verdiğini sordu. İsrailli, Türkiye'ye 3 puan verdi.

TÜRKİYE 19. OLMUŞTU

Türkiye, 1975 yılındaki Eurovision finaline Semiha Yankı'nın "Seninle Bir Dakika" şarkısıyla katılmıştı. Türkiye sadece 3 puan alarak finali 19. sırada bitirmişti.