İspanyol aktör Rodolfo Sancho'nun oğlu erkek arkadaşını öldürüp cesedini parçalara ayırdı

İspanyol aktör Rodolfo Sancho'nun oğlu, Tayland'ın Full Moon Party adasında eşcinsel sevgilisini öldürdüğünü itiraf etti. 29 yaşındaki Daniel Sancho Bronchalo'nun suçlamaları kabul etmesiyle cesedin parçalara ayrılıp adanın çöplüğüne atıldığı ortaya çıktı. Olayın "cinsellik ve para" üzerine bir tartışma sonucu gerçekleştiği belirtildi

İspanyol aktör Rodolfo Sancho Aguirre'nin Youtuber oğlu, 29 yaşındaki Daniel Sancho Bronchalo, Tayland'ın Full Moon Party adasında eşcinsel sevgilisini öldürdüğünü ve parçalara ayırdığını itiraf etti. Aynı zamanda aktris Silvia Bronchalo'nun oğlu olan Sancho, Kolombiyalı plastik cerrah Edwin Arrieta Arteaga'yı geçtiğimiz Çarşamba günü Koh Pha Ngnan adasında döverek öldürmekle suçlanıyor.

44 yaşındaki Arrieta'nın kalça ve uylukları dahil vücut parçaları,3 Ağustos'ta bir çöplükte şaşkın vatandaşlar tarafından bulundu. Sancho, 29 yaşında, 31 Temmuz'da turist olarak Tayland'a gelmiş ve yetkililere, yerel polis, Bay Arrieta'yı "cinsellik ve para" üzerine bir tartışma sırasında öldürdüğünü itiraf etti.

Şefin, cesedi 14 parçaya ayırdığı ve ardından cesedin bazı parçalarını adanın etrafındaki denize ve diğer yerlere bıraktığı, daha sonra da kayıp kişi raporu verdiği iddia ediliyor. Yetkililer, bir yıldır ilişkide oldukları belirtilen çiftin, adaya geçen hafta birlikte bir partiye katılmak üzere geldiklerini söyledi.

Polis dalgıçları denizde yaptıkları aramadakurbanın başını ve ellerini buldu.

Şu anda gözaltında tutulan Sancho,Tayland'da mahkemeye çıkmadan önce intihar riskine karşı gözlem altında tutuluyor.