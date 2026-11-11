Diyarbakır'da Fırat Nehri'ne alabalık ve somon yerleşti! Çiftliklerden kaçan balıklar tezgahlarda

Diyarbakır'da Fırat Nehri'ne alabalık ve somon yerleşti! Çiftliklerden kaçan balıklar tezgahlardaGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Diyarbakır'ın Çermik ve Çüngüş ilçeleri sınırından geçen Fırat Nehri'nde balık çeşitliliği arttı. Nehir üzerindeki alabalık üretim çiftliklerinden kaçan balıklar, nehri doğal yaşam alanına dönüştürdü. Turna, sazan, yayın ve tel balığına ek olarak alabalık ve somon da nehirde yaşamaya başladı. Ağlara takılan balıklar, balıkçı tezgahlarında satışa sunuluyor.
Diyarbakır'ın Çermik ve Çüngüş ilçeleri sınırından geçen Fırat Nehri'nde balık çeşitliliği arttı.
ÇİFTLİKTEN KAÇAN BALIKLAR NEHRE YERLEŞTİ
Nehir üzerinde kurulan alabalık üretim çiftliklerinden kaçan balıklar, nehri doğal yaşam alanına dönüştürdü. Fırat Nehri'nde yaşayan turna, sazan, yayın, tel balığı gibi balık çeşitlerine ek olarak alabalık ve somon balığı da yaşamaya başladı.
AĞLARDAN TEZGAHLARA
Balık ağlarını dolduran doğal alabalık ve somon balıkları, balıkçı tezgahlarında tüketicilere sunuluyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı