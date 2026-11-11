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İran, Hürmüz Boğazı'nın 7 şart yerine getirilene kadar açılmayacağını açıkladı

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İran, Hürmüz Boğazı'nın 7 şart yerine getirilene kadar açılmayacağını açıkladı
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İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, Hürmüz Boğazı'nın İran'ın belirlediği 7 şart yerine getirilinceye kadar yeniden açılmayacağını bildirdi. Rızai, ABD'nin şartlara açık yanıt vermediğini ve iki ülke arasında müzakere yürütülmediğini söyledi.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, Hürmüz Boğazı'nın Tahran yönetiminin öne sürdüğü 7 şart yerine getirilene kadar açılmayacağını bildirdi.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, ülke basınına yaptığı değerlendirmede ABD'den İran'ın şartlarına açık ve net yanıt vermesini istediklerini ancak Washington yönetiminin şimdiye kadar bu yönde bir yanıt sunmadığını söyledi.

ABD'nin müzakerelerin devam ettiği yönündeki açıklamalarının ekonomik baskıyı azaltmak ve petrol fiyatlarını düşürmek amacıyla yapıldığını belirten Rızai, "Hürmüz Boğazı, İran'ın belirlediği 7 şart yerine getirilinceye kadar yeniden açılmayacak. Amerikalılarla herhangi bir müzakere yürütmediğimizi ve Tahran ile Washington arasında hiçbir görüşmenin devam etmediğini özellikle belirtiyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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