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İrem Derici, 21 yaşındaki ünlü oyuncuya tepki gösterdi: Kendine gel kız

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21 yaşındaki oyuncu Millie Bobby Brown, yeni filmi The Electric State'nin galasındaki tarzıyla gündeme geldi. Kendisini olduğundan daha büyük gösteren tarzı nedeniyle eleştirilen Brown'a bir tepki de İrem Derici'den geldi. Derici, sosyal medya hesabından genç oyuncunun bir fotoğrafını paylaşarak '21 yaşında niye bana dönmüş kendine gel kız' dedi.

Stranger Things dizisiyle tanınan 21 yaşındaki oyuncu Millie Bobby Brown, yeni filmi The Electric State'nin galasındaki kendisini büyük gösteren tarzıyla gündeme geldi. Olgun göründüğü için eleştirilen ünlü isme bir tepki de oyuncuyu kendine benzeten şarkıcı İrem Derici'den geldi.

"Stranger Things" ve "Enola Holmes" gibi yapımlarda rol alan İngiliz oyuncu Millie Bobby Brown, yeni filmi The Electric State'nin galasındaki tarzıyla magazin gündemine bomba gibi düştü.

İrem Derici, 21 yaşındaki ünlü oyuncuya tepki gösterdi: Kendine gel kız

GİYİM TARZI TEPKİ ÇEKTİ

21 yaşındaki ünlü oyuncu, giyim tarzının ve saçlarının kendisini olduğundan çok daha büyük göstermesi nedeniyle eleştiri aldı.

Bobby'ye bir tepki de şarkıcı İrem Derici'den geldi. Derici, sosyal medya hesabından Millie Bobby Brown'un bir fotoğrafını paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"21 YAŞINDA NİYE BANA DÖNMÜŞ?"

"Kız bu 21 yaşında niye bana dönmüş? Kendine gel kız"

İrem Derici, 21 yaşındaki ünlü oyuncuya tepki gösterdi: Kendine gel kız

İrem Derici, 21 yaşındaki ünlü oyuncuya tepki gösterdi: Kendine gel kız
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:

İrem yeriyormusun?... övüyormusun?..21 yaşında bir genç kız ne şaklabanlık yaparsa yapsın 37 yaşında bir görüntü vermez..ve İrem hanım buradan sana ekmek yok...

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