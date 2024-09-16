Üye Girişi
Haberler

İnternetten alışveriş yapan Hande Soral'ın paketinin içinden altın yüzük çıktı! Sahibini bulmak için harekete geçti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünyaca ünlü bir markadan kıyafet alışverişi yapan oyuncu Hande Soral, paketin içinde altın yüzük buldu. Büyük bir şaşkınlık yaşayan oyuncu yüzüğün sahibini aramaya başladı.

2017 yılında meslektaşı İsmail Demirci ile nikah masasına oturan ve 2022'de ilk bebeğini kucağına alan başarılı oyuncu Hande Soral, internet alışverişinde çok nadir görülecek bir olay yaşadı.

SAHİBİNİ ARIYOR

Dünyaca ünlü kıyafet mağazasından alışveriş yapan oyuncu, paketin içinden altın yüzük buldu. Bir personel tarafından düşürülen yüzüğü görünce büyük bir şaşkınlık yaşayan oyuncu, X hesabından yüzüğün sahibini bulmak için harekete geçti. Oyuncu paylaşımında "Verdiğim online sipariş paketinin içinden altın bir yüzük çıktı, paketlemede çalışan birinin olabileceğini düşünüyorum. Yüzüğü kaybeden kişiye ulaşırız belki diye umut ediyorum. Yüzüğün detaylarını yazan kişiyle iletişime geçeceğiz" dedi.

İnternetten alışveriş yapan Hande Soral'ın paketinin içinden altın yüzük çıktı! Sahibini bulmak için harekete geçti

Haberler.com / Kübra Çolakbüyük - Magazin

Hande Soral Alışveriş Magazin Yaşam

Görüntü haftalar sonra ortaya çıktı: Bir köşeye atın! Kızım biliyor, dayanamıyor

"Bir köşeye atın! Kızım biliyor, dayanamıyor"

 Soruşturma dosyasına giren tutanak! Amca Salim Güran'ın jandarmayı gizlice dinlediği ortaya çıktı

Jandarmayı bile gizlice dinlemişler

 Kenti karıştıran atama! Belediyeden 'işe gelmiyor' diye kovuldu, valiye özel kalem müdürü oldu

Belediyeden "işe gelmiyor" diye kovuldu, valiye özel kalem müdürü oldu
Enflasyon tahmini sonrası hesaplar değişti! İşte asgari ücret için konuşulan rakam

Asgari ücret ocakta ne kadar olur? İşte masadaki son rakam
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TEŞKİLAT 5. SEZON FRAGMANI! Teşkilat yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Ömer öldü mü? GÖNÜL DAĞI 145. BÖLÜM FRAGMANI İZLE (21 EYLÜL) TRT 1 Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Tarihte bugün ne oldu? 16 Eylül tarihinde dünyada neler oldu? Kilis Valiliği Özel Kalem Müdürü kim oldu? FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Eylül ayı faiz kararı toplantısı saat kaçta? Hudutsuz Sevda 2. sezon ne zaman başlıyor, saat kaçta? NOW Hudutsuz Sevda yeni sezonu hangi tarihte başlıyor? Parma- Udinese maçı ne zaman? (İtalya - Serie A) Parma - Udinese saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Arka Sokaklar Komiser Fikri Yeniceli kim, gerçek adı ne? Burak Alkaş kimdir, kaç yaşında ve oynadığı diziler ne? Rayo Vallecano- Osasuna (İspanya- LaLiga) maçı saat kaçta? Rayo Vallecano- Osasuna maçı hangi kanalda? Asgari ücret ne kadar olacak? 2025 Asgari ücret beklentisi ne kadar, yüzde kaç? Hudutsuz Sevda yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Hudutsuz Sevda 35. bölüm fragmanı izle!
title