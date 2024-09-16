İnternetten alışveriş yapan Hande Soral'ın paketinin içinden altın yüzük çıktı! Sahibini bulmak için harekete geçti

2017 yılında meslektaşı İsmail Demirci ile nikah masasına oturan ve 2022'de ilk bebeğini kucağına alan başarılı oyuncu Hande Soral, internet alışverişinde çok nadir görülecek bir olay yaşadı.

SAHİBİNİ ARIYOR

Dünyaca ünlü kıyafet mağazasından alışveriş yapan oyuncu, paketin içinden altın yüzük buldu. Bir personel tarafından düşürülen yüzüğü görünce büyük bir şaşkınlık yaşayan oyuncu, X hesabından yüzüğün sahibini bulmak için harekete geçti. Oyuncu paylaşımında "Verdiğim online sipariş paketinin içinden altın bir yüzük çıktı, paketlemede çalışan birinin olabileceğini düşünüyorum. Yüzüğü kaybeden kişiye ulaşırız belki diye umut ediyorum. Yüzüğün detaylarını yazan kişiyle iletişime geçeceğiz" dedi.