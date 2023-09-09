İnşaat işçisi genç, gece yarısı sokakta söylediği şarkıyla viral oldu! Ferdi Tayfur ile düet yapmak istiyor

Zonguldak'ta 22 yaşındaki inşaat işçisi gencin gece vakti sokakta söylediği şarkıyla adeta viral oldu. Ferdi Tayfur'a benzeyen sesi ile dinleyenleri duygulandıran genç; en büyük hayalinin Ferdi Tayfur ile düet yapmak olduğunu söyledi.

Zonguldak'ta inşaat işçiliği yaparak geçimini sağlayan 22 yaşındaki Sezer Vurmaz isimli genç, bir süre önce sesini beğenen arkadaşının şarkı söyleme isteğini geri çevirmedi. Gece vakti çıktığı sokakta şarkı söyleyen gencin o anları sosyal medyada yayınlandı. Kısa sürede binlerce yorum ve beğeni alan gencin söylediği şarkı çok sayıda kişi tarafından da paylaşıldı.

"ÖNÜMÜ KESİP ŞARKI SÖYLEMEMİ İSTİYORLAR"

Gelen şarkı isteklerini kırmayan Sezer Vurmaz, en büyük hayalinin ise Ferdi Tayfur ile düet olduğunu söyledi. Vurmaz, küçük yaştan bu yana şarkı söylediğini ve şehrin bir çok yerinde önünün kesilerek istek şarkı talep edildiğini anlattı.

Sesinin Ferdi Tayfur'a benzediğini belirten Sezer Vurmaz, "22 yaşındayım. İnşaat işlerine gidiyorum. Ne iş olursa elimizden geldiği kadar yapmaya çalışıyoruz. Mahalle arasında gidiyordum. Bir kadın ve erkek ayrılmış. Benden ayrılık şarkısı istediler. Ben de o şarkıyı seslendirmeye çalıştım. Öylelikle başladı. Bu da epey insanları etkilemiş. Ferdi Tayfur'un şarkılarını söylüyorum. Önüme geçip şarkı isteğinde bulunuyorlar. Çok beğendiklerini söyleyip şarkı istiyorlar. Yolda durduruyorlar. Benim en büyük hayalim Ferdi Tayfur ile bir araya gelip düet yapmak. Buradan da bir çağrım." dedi.

"EN BÜYÜK HAYALİM"

Sanatçı Ferdi Tayfur ile daha önce hiç görüşmediğini söyleyen Vurmaz, "Kendisiyle düet yapmak isterim. En büyük hayalim bu" diye konuştu.