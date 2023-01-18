İngiltere'ye damga vuran Türk kızı Ekinsu yine yaptı yapacağını! Buz pistindeki dansı sonrası ortalık karıştı

Geçtiğimiz akşam Ekinsu, buz üzerinde yaptığı dans ve kıyafeti ile jüri üyelerinin ve izleyicilerin ağzını açık bıraktı.

DANSIYLA TEPKİ ÇEKTİ

Bazı izleyiciler ise Ekinsu'nun giydiği kıyafeti ve dans ederken yaptığı cinsel ilişkiyi anımsatıcı hareketlerden dolayı Ekinsu'ya tepki gösterdi.

JÜRİDEN DÜŞÜK PUAN ALDI

Bazı izleyiciler de Ekinsu'nun bu hareketleri yapmasına izin veren jüri üyelerine ağır eleştirilerde bulundu. Gösterdiği performansa rağmen jüri üyelerinden 40 üzerinden 21.5 puan alan Ekinsu büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.