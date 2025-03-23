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İmamoğlu'na destek için sandık başına giden şarkıcı Hatice'nin kıyafeti dikkat çekti

İmamoğlu'na destek için sandık başına giden şarkıcı Hatice'nin kıyafeti dikkat çekti
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Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na oy vermek için sandığa giden şarkıcı Hatice, tercih ettiği kıyafetle dikkat çekti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrasında CHP cumhurbaşkanı adayını belirlemek için sandık başına gitme kararından vazgeçmedi. Üye olmayan vatandaşlar için de İmamoğlu'na destek için ön seçim sandığının yanına "Dayanışma Sandığı" kondu.

İmamoğlu'na destek için sandık başına giden şarkıcı Hatice'nin kıyafeti dikkat çekti

ŞAKICI HATİCE DE SANDIĞA GİTTİ

Saat 08.00'de 81 ilde kurulan 5 bin 600 sandıkta başlayan oy verme işlemi, saat 17.00'ye kadar devam edecek. Sandığa giden isimler arasında şarkıcı Hatice de vardı. Ünlü şarkıcı sandık başına giderken tercih ettiği kombinle dikkat çekti.

İşte şarkıcı Hatice'nin kıyafet tercihi;

İmamoğlu'na destek için sandık başına giden şarkıcı Hatice'nin kıyafeti dikkat çekti

İmamoğlu'na destek için sandık başına giden şarkıcı Hatice'nin kıyafeti dikkat çekti

Kaynak: Haberler.com / Magazin
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıGerçekacıdır:

Fırsattan istifade bizde görünelim yarın belki konser falan alrırız mı dediler acaba?

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Haber YorumlarıMevlüt:

Bu CHP neyin kafasını yaşıyor. adamın diplomasi yok, cezaevinde seçin yapıyorlar. Komedi

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Haber YorumlarıBenim Kkk:

Helal olsun sana kiz akp liler sendne nefret eder

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Haber YorumlarıTamer Kılıç:

Sözde 100 binlerce teseturlulerin de her tarafı gozukuy asosyal medyadan çıkmıyorlar...Bu bayan en azından başörtü giyip başörtüyü istismar etmedi. Akp yönet?ği yıllar başörtü istismarı tc tarihinde hiç bu kadar yüksek olmadı.

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Haber YorumlarıMGk:

Kitle tam olarak bu

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Haber YorumlarıArif İnanç:

Konser işlerine bir süre ara verirler. Sandığa saygı gerek. Tek parça bir kağıdı alıp sandığa atmak için zaman harcayan insanlara yazık. Seçmen sayımızın % 52 si oy kullanacak sanırım. Ekrem Bey seçilmiş olacak.

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Haber YorumlarıDemir Acer:

reklamin iyisi kotusu olmaz akilli hatice

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Haber YorumlarıMurat Kara:

bunlari biz ekranda görmek istemiyoruz her fırsatta satış dalar ülkeye bir faydaları yok ancak kasima

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Haber YorumlarıFirat Tas:

Akape ve akapeliler iliklerine kadar harama bulaşmıştır ne oruç ne namaz nede kabei tavaf kurtamayacaktır haramileri

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