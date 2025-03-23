İmamoğlu'na destek için sandık başına giden şarkıcı Hatice'nin kıyafeti dikkat çekti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrasında CHP cumhurbaşkanı adayını belirlemek için sandık başına gitme kararından vazgeçmedi. Üye olmayan vatandaşlar için de İmamoğlu'na destek için ön seçim sandığının yanına "Dayanışma Sandığı" kondu.

ŞAKICI HATİCE DE SANDIĞA GİTTİ

Saat 08.00'de 81 ilde kurulan 5 bin 600 sandıkta başlayan oy verme işlemi, saat 17.00'ye kadar devam edecek. Sandığa giden isimler arasında şarkıcı Hatice de vardı. Ünlü şarkıcı sandık başına giderken tercih ettiği kombinle dikkat çekti.

İşte şarkıcı Hatice'nin kıyafet tercihi;