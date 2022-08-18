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İmaj Değişikliğine Gitti

İmaj Değişikliğine Gitti

Burcu Özberk son paylaşımındaki imaj değişikliği ile takipçilerini şaşırttı. Saçlarında farklılık yapan Burcu Özberk'i hayranları tanıyamadı. Güzel oyuncunun paylaşımına hayranları binlerce beğeni ve yorum yaptı.

Aşk Mantık İntikam dizisinde Esra'ya hayat veren Burcu Özberk, dizinin sona ermesinin ardından soluğu tatilde almıştı.

Önce Bali'ye ardından Bodrum'a giden güzel isim, tatil karelerini sosyal medyadan paylaşmayı ise ihmal etmiyor.

Güzel oyuncu Burcu Özberk imaj değişikliğine gitti. Burcu Özberk'in hayranları yeni imajını bir hayli beğendiklerini belirten yorumlar yaptı.

Oyuncunun güzelliğine yönelik de çok sayıda iltifat mesajı yayınlandı.

Kaynak: Snob Magazin / Magazin

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