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İlker Kaleli'den 44. yaşına giren Sıla'ya romantik kutlama: Yüzün hep gülsün

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İlker Kaleli, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Sıla Gençoğlu'nun 44. doğum gününü kutlayarak "Dün, bugün, yarın, daima. İyi ki doğdun benim canım, yüzün hep gülsün" dedi. Kaleli, Sıla'yı öptüğü bir fotoğrafı yayınlamayı da ihmal etmedi.

Şarkılarıyla Türk müziğine damga vuran Sıla Gençoğlu, uzun süredir oyuncu İlker Kaleli ile aşk yaşıyor. Dün 44. yaşına giren Sıla'ya sevgilisi İlker Kaleli'den romantik bir kutlama gecikmedi.

"YÜZÜN HEP GÜLSÜN"

Uzun süredir aşk yaşayan ikiliden Kaleli, Instagram hesabından dudak dudağa çektirdikleri fotoğrafları yayınlayarak "Dün, bugün, yarın, daima... Beraber dördünce defa. İyi ki doğdun benim canım. Yüzün hep gülsün" notunu düştü. Kaleli'nin paylaşımı kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

İlker Kaleli'den 44. yaşına giren Sıla'ya romantik kutlama: Yüzün hep gülsün

İLKER KALELİ İÇİN PARTİ VERMİŞTİ

Sıla, geçtiğimiz mayıs ayında 40. yaşına giren İlker Kaleli için bir doğum günü partisi düzenlemişti. Kaleli'nin fotoğrafını takipçileriyle paylaşan Sıla, "Daha da güzel senelerin başlangıcı olsun 40'ın. Ben eşlikçinim. Yeniden. Daima. İyi ki doğdun sevgilim" ifadelerini kullanmıştı.

İlker Kaleli'den 44. yaşına giren Sıla'ya romantik kutlama: Yüzün hep gülsün

İlker Kaleli'den 44. yaşına giren Sıla'ya romantik kutlama: Yüzün hep gülsün

İlker Kaleli'den 44. yaşına giren Sıla'ya romantik kutlama: Yüzün hep gülsün

Kaynak: Haberler.com / Magazin

İlker Kaleli Doğum Günü Ünlüler Magazin Yaşam Haberler

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Yorumlar (1)

Bandorma:

İlker kurtar kendini :)

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