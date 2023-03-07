İlk bölümüyle ekrana gelecek olan Aile dizisinden yeni ön izleme yayınlandı

İlk bölümü bu akşam yayınlanacak olan Aile dizisinin bir ön izleme daha yayınlandı. Yeni ön izlemede Kıvanç Tatlıtuğ canlandırdığı Aslan, amcası ile tartışırken cam masayı yumruğuyla paramparça ediyor. Serenay Sarıkaya'nın oynadığı Devin ise Aslan'ın o anlarını görüyor.

Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya'nın uzun bir aradan sonra ekrana döndüğü Aile dizisi bu akşam ilk bölümüyle Show TV'de yayınlanacak. Haftalardır merakla beklenen dizinin ilk bölümünden yeni bir ön izleme sahnesi yayınlandı.

DEVİN, ASLAN'IN FARKLI BİR YÜZÜNÜ GÖRÜYOR

Kıvanç Tatlıtuğ'un 'Aslan'a, Serenay Sarıkaya'nın ise 'Devin' karakterine hayat vereceği 'Aile', tanınmış ailelerden Soykanların başındaki 'Aslan'ın, kendisiyle aynı yerden yaralı psikolog 'Devin' ile tanışmasıyla aile içinde değişen dengeleri, gelişen olayları ve 'aile' kavramının en tartışmalı yönlerini ele alıyor. Yeni bölüm ön izlemesinde Devin, amcası ile tartışan Aslan'ın öfkeli yüzünü görüyor. Amcasına işlerine karışmaması gerektiğini söyleyen Aslan, sinirlerine hakim olamayınca yumruğuyla cam masayı parçalıyor.

KADROSUNDA ÜNLÜ İSİMLER YER ALIYOR

Aile dizisinin kadrosunda Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya ikilisine Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Mert Denizmen, Ecem Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor.